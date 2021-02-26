III Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов 2021 года в Красноярске

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 по 7 марта в Красноярске в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» пройдут финальные соревнования III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2021 года. В мероприятии примут участие сборные команды субъектов Российской Федерации в составе юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Всего – около 650 человек из 34 регионов страны.

Соревнования первого этапа Спартакиады инвалидов – 2021 проводились с 1 ноября 2020 года по 10 февраля 2021 года в субъектах Российской Федерации и являлись отборочными для участия в финальных соревнованиях.В программу Спартакиады включены: спорт лиц с ПОДА (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд-кросс), спорт глухих (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и кёрлинг), спорт слепых (лыжные гонки, горнолыжный спорт), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (лыжные гонки, горнолыжный спорт).

Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится 2 марта в 18.00 во Дворце спорта им. И. Ярыгина, церемония закрытия – 6 марта в 18.00 в гранд-холле «Сибирь».

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Красноярского края и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва». Непосредственное проведение финальных соревнований Спартакиады возлагается на Министерство спорта Красноярского края, главную судейскую коллегию Спартакиады, судейские коллегии по видам спорта.

Всероссийские Спартакиады инвалидов (зимние и летние) проводятся раз в четыре года. В I Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов, которая состоялась в 2013 году в Ижевске, приняли участие представители 38 субъектов Российской Федерации. II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов прошла в 2017 году в Ханты-Мансийске, в ней участвовали спортсмены из 30 регионов страны.Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI