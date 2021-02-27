Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Главное#ExoMars-201627.02.2021 17:45

Гигантские смерчи на Марсе

Гигантские смерчи — пылевые вихри постоянное явление на поверхности Марса. На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2019 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча.

Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу. Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Вихрь в левой части кадра движется со скоростью около 4 метров в секунду, правый вихрь — со скоростью 8 метров в секунду.

Темное пятно в левой части изображения — это огромное базальтовое поле дюн

Частые пылевые смерчи сдувают верхний слой пыли, оставляя на поверхности своеобразную паутину следов. Марсианские пылевые вихри формируются во многом так же, как и на Земле: когда поверхность становится горячее воздуха над ней, потоки горячего воздуха перемещаются в более холодном и плотном воздухе, создавая восходящее течение. Холодный воздух при этом опускается, создавая вертикальную циркуляцию. Раскручивается же этот поток в результате горизонтального порыва ветра. Набрав достаточную скорость, вихрь может втягивать пыль и переносить ее по поверхности.

Марсианские смерчи, однако, гораздо крупнее своих земных «собратьев» — на Красной планете они могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров. Их огромные размеры позволяют крайне эффективно поднимать пыль высоко в марсианскую атмосферу. Изучение смерчей на Марсе крайне важно и интересно с тем, чтобы понять, как они могли влиять на климат на планете с течением времени.

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Проект ExoMars — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Он реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата. Первый орбитальный Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса. Второй — посадочный модуль «Скиапарелли» для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.

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