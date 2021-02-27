Заявление МИД в связи с праворадикальным маршем в г.Гайновке (Польша)

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

27 февраля 2021 г.



Министерство иностранных дел решительно осуждает намерения провести акцию памяти в честь так называемых «прóклятых солдат» в городе Гайновке. Позиция по этой святой для нас теме неоднократно озвучивалась и остается неизменной: праворадикальные мероприятия в местах компактного проживания этнических белорусов в Польше – это открытое циничное оскорбление памяти жертв банд «прóклятых солдат», неприкрытое потворствование героизации нацизма.

Один из так называемых героев, как их пытаются подать участники маршей в Гайновке, а по сути военный преступник Ромуальд Райс по кличке «Бурый» 75 лет назад руководил кровавым рейдом в населенных белорусами деревнях. На совести его и его подельников – сотни убитых и искалеченных мирных граждан, виновных лишь в том, что они – белорусы. Несколько деревень были сожжены вместе с жителями. Совершенные тогда преступления шокируют своей жестокостью. Таким деяниям нет и не может быть прощения, а тем более – оправдания.

Наша принципиальная позиция по этому вопросу будет доведена до руководства Посольства Польши в Минске. Настаиваем на соблюдении польской стороной своих обязательств по недопущению героизации нацизма. Будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников.

Белорусские дипломаты, работающие в Польше, отдают дань памяти убитым и сожженным заживо бандой «Бурого» мирным жителям. Вчера и сегодня наши коллеги вместе с жителями возлагают цветы к памятникам в населенной белорусами деревне Залешаны и в самой Гайновке.

На фоне многолетнего попустительства польских властей по отношению к праворадикальным маршам в Гайновке особенно карикатурно выглядят попытки Польши апеллировать к соблюдению прав человека в Беларуси и лоббировать санкционные меры в отношении нашей страны. В Варшаве так увлеклись попытками очернить соседнюю Беларусь, что не хватает времени заняться многочисленными проблемами с правами человека и судебной системой у себя дома. Там, где стали обыденным явлением рост неонацизма, регулярные праворадикальные акции и акты вандализма в отношении памятников тем, кто освобождал Европу от «коричневой чумы». В данном контексте напоминаем слова известного поэта Р.Рождественского: «Если мы войну забудем – вновь придет война».

Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений с нашей соседкой Польшей, которые, к сожалению, сегодня не по нашей инициативе далеки от добрососедских. Но это возможно лишь в случае отказа Варшавы от давления и менторских подходов, в том числе в историко-мемориальной сфере. Такова объективная реальность.

Насколько нам известно, по эпидемиологическим соображениям в Польше запрещено проведение массовых мероприятий. Очень надеемся, что риски распространения коронавируса в соседней стране остановят там вирус праворадикальный.

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