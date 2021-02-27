Лыжник Александр Большунов впервые выиграл «золото» Чемпионата мира

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 февраля, в Оберстдорфе (Германия) на Чемпионата мира по лыжным видам спорта российский лыжник Александр Большунов завоевывал золотую медаль в скиатлоне на 30 км.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды. На финише Александр опередил норвежцев – на 1,1 секунды Симена Крюгера (второе место) и на 1,7 секунды Ханса Кристера Холунда (третье место). Россиянин Иван Якимушкин финишировал восьмым (+2.00,3), Алексей Червоткин – 18-м (+2.49,5), Евгений Белов – 23-м (+4.01,2).

Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира. Он является четырёхкратным призёром Олимпийских игр (три «серебра» и одна «бронза»), четырёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса, двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

«Золото» Александра Большунова – первая награда для нашей команды на этом Чемпионате мира. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионата мира по лыжным видам спорта продлится до 7 марта.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Большунова, его тренеров и Федерацию лыжных гонок России с золотой медалью и желает новых высоких достижений и ярких побед!

Фото: Федерация лыжных гонок России

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI