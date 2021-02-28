Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Арктика-М28.02.2021 06:27

Байконур готов к запуску космического аппарата «Арктика-М»

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором были рассмотрены результаты трехдневных испытаний на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-2.1б» c разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» на борту.

Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуске, который состоится 28 февраля 2021 года в 09:55:01 по московскому времени. В соответствии с предпусковым графиком работ в 06:25 мск стартовые расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к заправке изделия топливом. Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки ожидается предварительно в 08:45 мск.

Прямая трансляция пуска будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 09:10 мск. Смотрите сегодня в эфире интервью: с директором ФГБУ «НИЦ «Планета», председателем Правления Российского гидрометеорологического общества, членом коллегии Росгидромета, доктор физико-математических наук Василием Асмусом, с заместителем генерального конструктора по электрическим системам НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Александром Митькиным и с главным конструктором направления компании «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) Юрием Гектиным.

До пуска осталось:

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