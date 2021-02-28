Г. Карелова: В последний день февраля во всем мире отмечается Международный день редких заболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

В нашей стране уделяется большое внимание проблемам лечения и лекарственного обеспечения людей, больных орфанными заболеваниями, отметила вице-спикер СФ.

В последний день февраля во всем мире отмечается Международный день редких заболеваний. Это позволяет в очередной раз привлечь внимание мировой общественности к проблемам людей с орфанными заболеваниями, подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Смотрите также

Вице-спикер СФ обратила внимание, что, по данным международного портала о редких заболеваниях и орфанных лекарствах (Орфанет), в мире насчитывается более 6 000 редких заболеваний и 70 проц. из них – это наследственные или врожденные болезни.

В России уделяется большое внимание проблемам лечения и лекарственного обеспечения лиц, больных орфанными заболеваниями

«В России уделяется большое внимание проблемам лечения и лекарственного обеспечения лиц, больных орфанными заболеваниями. Совет Федерации в свою очередь инициировал работу по переводу закупки лекарственных средств для их лечения на федеральное финансирование», — сказала Галина Карелова.

«В целях адресной поддержки детей с редкими заболеваниями принят федеральный закон о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов с доходов более пяти миллионов рублей. Полученные от этого доходы (около 60 миллиардов рублей в 2021 году) будут направлены в специальный фонд для финансирования лечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями, созданный по Указу Президента России», — отметила Галина Карелова.

MIL OSI