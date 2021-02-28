Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Орбитальные группировки#Арктика-М#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина28.02.2021 10:06

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Байконура

Стартовыми расчетами дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» сегодня, 28 февраля 2021 года, в 09:55:01 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым космическим аппаратом «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней носителя и разгонного блока прошли в штатном режиме. В соответствии с циклограммой полета разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппарата на заданную орбиту, его отделение ожидается спустя 2 часа и 19 минут после старта. После выведения спутника на целевую орбиту он будет передан на управление заказчику.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. В составе системы они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

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