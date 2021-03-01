А. Чернецкий принял участие в работе Наблюдательного совета Уральского федерального университета

Source: Russia – Council of the Federation

Участие в проекте «5–100» позволило вузу совершить важные прорывы в образовательной и научной деятельности, подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в работе Наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента РФ Б.Н.Ельцина ( УрФУ).

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Наблюдательный совет оценил результаты участия вуза в программе повышения конкурентоспособности. УрФУ за восемь лет участия в проекте «5–100» в семь раз увеличил количество научных публикаций, индексируемых в базах Web of Science, а также в 5,6 раза — количество публикаций, индексируемых в базах Scopus. Такие цифры озвучил ректор УрФУ Виктор Кокшаров в своем ежегодном докладе. Вуз по многим показателям развития встал в одну линейку с европейскими университетами.

Члены Набсовета выразили уверенность, что помочь в дальнейшем продвижении УрФУ поможет участие в работе Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы».

«На площадке Уральского НОЦ разработано более 250 технологий для внедрения на промышленных предприятиях. При этом большинство из них создано свердловскими учеными. Наша основная задача — обеспечить максимально широкое внедрение этих технологий в реальный сектор экономики. УрФУ и созданный на его базе НОЦ должны стать важнейшим фактором позитивного развития Свердловской области. Мы и впредь будем оказывать необходимое содействие вузу», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Член Наблюдательного совета Аркадий Чернецкий особо подчеркнул, что университет в 2020 г., несмотря на пандемию, не сбавил оборотов в развитии всех сфер жизнедеятельности вуза. «Очень важно, что не пострадал учебный процесс, не упало качество обучения студентов. Университет ставит перед собой актуальную задачу постепенно довести долю онлайн-обучения в учебном плане до 40 процентов от общего объема. Но пандемия прошлого года показала, что, несмотря на все трудности: организационные, инфраструктурные, психологические, УрФУ прошел хорошую тренировку. Сейчас принципиально важно сохранить и усилить все наработки», — подчеркнул парламентарий.

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