Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в заседании подкомиссии «Жилье и городская среда» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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В рамках заседания состоялось экспертное обсуждение Основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года, направленное на выработку конструктивных предложений в части развития комфортной городской среды и инфраструктуры муниципальных образований.

«Необходимо подчеркнуть особую важность муниципалитетов как уровня публичной власти, наиболее близкой к людям и повышение роли органов местного самоуправления в реализации региональных проектов для обеспечения достижения целевых показателей соответствующих национальных проектов», — отметил Андрей Шевченко.

Участники заседания обсудили вопросы создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, благоустройства общественных территорий муниципальных образований, территорий соответствующего функционального назначения, обеспечения равного доступа граждан к социальным объектам, применения единых подходов к формированию доступной и безбарьерной среды, а также разработки стандартов обеспеченности муниципальных образований социальной, коммунальной и бытовой инфраструктурой. В рамках рассмотрения вопроса о внедрении в муниципальных образованиях страны жилищно-коммунальных цифровых сервисов были представлены лучшие практики использования цифровой платформы «Умный город».

В заседании приняли участие председатель подкомиссии «Жилье и городская среда», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, представители Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководства муниципальных образований субъектов Федерации.

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