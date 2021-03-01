Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Республика Казахстан#Дмитрий Рогозин01.03.2021 12:44

Встреча Дмитрия Рогозина с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым

В Казахстане состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома Байконур и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения.

Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт»). Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

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