В. Деньгин и И. Святенко выступили в ходе заседаний комитетов ПА ОБСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы высказались по вопросам свободы информации в Интернете и подходах к обсуждению гендерной тематике в ОБСЕ.

Делегация Федерального Собрания Российской Федерации приняла участие в 20-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Сенаторская часть представлена первым заместителе председателя Комитета СФ по международным делам (руководитель сенаторской части делегации) Владимиром Джабаровым, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области председателем Комитета СФ по социальной политике Инной Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первым заместителем председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорием Карасиным, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области заместителем председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяной Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области членом Комитета СФ по международным делам Вадимом Деньгиным. ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области

Мероприятие прошло в онлайн-формате. В нем приняли участие около 270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств и ОБСЕ.

В ходе заседания Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде выступил член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин.

В руках интернет-гигантов оказались рычаги воздействия как на экономические, социальные, культурные сферы, но и на главную сферу – политическую

«Резкое увеличение доли интернета, как общественного пространства, привело к тому, что крупные интернет-площадки почувствовали за собой не только силу, но и получили возможность влиять на все сферы нашей жизни. В руках интернет-гигантов оказались рычаги воздействия как на экономические, социальные, культурные сферы, но и на главную сферу – политическую. Влияние достигло такого уровня, что социальные сети по собственному усмотрению, руководствуясь непонятно какими принципами, стали блокировать возможность использовать свои аккаунты и делиться своей позицией различным журналистам, общественным, политическим и культурным деятелям, среди которых есть и мои соотечественники. Это неприемлемо», — отметил российский парламентарий.

По его словам, в России достаточное количество СМИ, которые жестко критикуют власть и российских политиков, но эти СМИ никто не блокирует. Они продолжают вещание с каждодневной критикой. «Уверен, что деятельность подобных СМИ была бы тут же пресечена и в США и в Европе. Пример — блокировка трех оппозиционных каналов на территории Украины».

«Агрегаторы, ведущие бизнес и получающие огромные прибыли, обязаны иметь свои официальные представительства и исполнять местное законодательство, а не скрываться от запросов официальных регуляторов или затягивать ответы на них. Естественно, социальные сети должны модерировать размещение противоправного контента, обладая достаточным количеством необходимого персонала и активно взаимодействовать с официальными ведомствами», — подчеркнул сенатор.

На заседании Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко высказалась по теме подходов к обсуждению гендерной тематики в ОБСЕ.

«Приоритетом в данном вопросе должно быть предоставление равных возможностей для мужчин и женщин для реализации их прав, а не искусственное уравнивание их прав, осуществляемое через введение специальных гендерных квот», — сказала сенатор РФ.

По мнению Инны Святенко, в современных реалиях необходимо отходить от системы квотирования, как пережитка прошлого, так как на данном этапе женщины способны без подобных инструментов, насаждаемых сверху, продвинутся в различных сферах жизни общества.

Парламентарий призвала государства–членов ОБСЕ и профильные структуры Организации на системной основе уделять больше внимания социальным и экономическим правам женщин, отказавшись от откровенных перекосов в пользу обсуждения гражданских и политических прав.

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