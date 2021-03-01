Заместитель Министра энергетики Антон Инюцын освобождён от занимаемой должности по его просьбе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 марта. – Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 1 марта 2020 года № 502-р заместитель Министра энергетики Антон Инюцын освобождён от занимаемой должности.

Антон Инюцын пришёл в Минэнерго России в июле 2012 года. В его обязанности входили формирование общей позиции Министерства по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях ТЭК, координация и контроль в сфере газовой промышленности по вопросам развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации в части использования в качестве моторного топлива природного газа, информационная открытость, открытые данные и система «открытое Правительство».

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