Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Космодромы#Восточный#ИСС Решетнева01.03.2021 19:00

Линия генерального. Выпуск 10

Десятый выпуск серии фильмов «Хроника русского космоса. Линия генерального». Рабочая поездка генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на космодром Восточный 22 февраля и в компанию «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 23 февраля 2021 года.

На космодроме Восточный глава Роскосмоса провёл ряд рабочих встреч с руководителями предприятий российской ракетно-космической промышленности и совещание по вопросам строительства космодрома в Амурской области. На следующий день Дмитрий Рогозин обсудил с руководством «Решетневской фирмы» производственные планы.

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