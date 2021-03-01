Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Оргкомитета XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в онлайн-режиме в заседании Оргкомитета XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

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Мероприятие состоялось в Доме учёных им. А.П. Александрова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его провел Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как отметила Лилия Гумерова, возглавляющая Экспертный совет Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», в минувшем сезоне добровольно отработали 1154 эксперта, которые максимально бережно отнеслись к каждому представленному на конкурс проекту.

Сенатор напомнила, что старт 17-го сезона конкурса состоялся в декабре 2019 г. в Совете Федерации — палате регионов. «По итогам конкурса, который с учетом пандемии проводился в основном в онлайн-формате, я обратилась с письмами к ряду руководителей субъектов РФ, чтобы о победителях конкурса от этих регионов больше узнали на их малой родине, а проекты ребят получили дальнейшую поддержку и развитие», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова подчеркнула, что вопросы сопровождения талантливой молодежи являются одними из ключевых в повестке Комитета СФ. «Поддерживаем прозвучавшее предложение президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука о важности системного, государственного сопровождения наших молодых талантов. Считаем это особенно актуальным в Год науки и технологий», — добавила она.

Глава Комитета СФ также обратила внимание на совместную с Роспатентом работу по направлению, касающемуся развития интеллектуальной собственности, продвижения региональных брендов. «Усилим вместе с Роспатентом во главе с Григорием Ивлиевым это направление с вовлечением участников конкурса в соответствующей номинации в эту работу».

Лилия Гумерова указала, что профильный Комитет СФ, Совет Федерации в целом готовы и дальше поддерживать реализацию проекта, в котором традиционно принимают участие активные молодые люди практически из всех регионов страны.

В заседании Оргкомитета приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев, руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова и другие.

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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