Л. Талабаева посетила Пожарский район Приморского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировала ряд социальных объектов.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края, Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края посетила Пожарский район.

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Сенатор встретилась с представителями органов исполнительной власти и осмотрела ряд социальных объектов посёлка Лучегорск, в том числе детский сад и Пожарскую Центральную районную больницу.

В ходе встречи с персоналом была обозначена проблема острого дефицита медицинских работников. «Больница имеет хорошее техническое оснащение, но проблемы с кадровым обеспечением и получением жилья нужно решать. В нашем крае реализуется программа «Земский доктор», производятся выплаты в рамках социальной поддержки медицинских работников, компенсируются расходы на аренду жилья медработников в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений. Обеспечение специалистов муниципальным жильем могло бы дополнительно помочь в решении этой проблемы»,- отметила сенатор.

В ходе поездки Людмила Талабаева возложила цветы к памятнику героям-пограничникам в Парке Героев Даманских событий.

Людмила Талабаева возложила цветы к памятнику героям-пограничникам в Парке Героев Даманских событий

В районном Дворце культуры сенатор приняла участие в церемонии награждения участников и победителей районной экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!». В акции участвовали более тысячи детей.

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