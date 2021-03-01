О. Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании районного актива, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития в 2020 году.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании актива Краснокутского муниципального района.

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В ходе мероприятия обсуждались итоги социально-экономического развития в 2020 г. С отчетным докладом выступила глава Краснокутского района Валентина Гречушкина.

По словам Олега Алексеева, Краснокутский район – один из самых крупных сельскохозяйственных районов Саратовского Заволжья. «Пандемия и сложные климатические условия не сказались на результатах краснокутских сельхозпроизводителей. Аграрии собрали свыше 180 тысяч тонн зерна, что вдвое больше показателей 2019 года. Инвестиции в сумме 205 миллионов рублей были направлены на приобретение новой сельскохозяйственной техники», – рассказал сенатор.

Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Олег Алексеев побывал в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области

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Парламентарий отметил, что в районе успешно реализуются национальные проекты «Образование и «Жилье и городская среда». В двух селах, отметил сенатор, дети теперь обучаются на базе современных центров «Точка роста». Продолжается благоустройство общественных территорий.

«Перед руководством района стоят серьезные задачи. По‑прежнему актуальна проблема обеспечения населения питьевой водой. Необходимо строительство дополнительных скважин. В этом году по программе «Чистая вода» в районе начнется строительство очистных сооружений. В приоритете также – внедрение энергосберегающих технологий на объектах тепло- и водоснабжения для уменьшения расходов бюджета», – подчеркнул Олег Алексеев.

Он также напомнил, что в 2021 году будет отмечаться 60-летие полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. Это очень важное событие для области: в Саратове учился Ю.А. Гагарин, кроме того, на территории региона приземлились спускаемые аппараты обоих космонавтов.

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