О. Епифанова приняла участие в экспертной сессии программы сопровождения проектов «Женщина-лидер»

Source: Russia – Council of the Federation

Главным достоинством представленных проектов является их социальная значимость, отметила сенатор.

В преддверии третьего Евразийского женского форума Советом форума совместно с Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» был запущен новый проект Совета — образовательная программа «Женщина-лидер».

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По итогам обучения участницами первого потока программы разработано 26 социально значимых проектов. Довести проекты до практической реализации помогает программа сопровождения и наставничества, в которой по приглашению заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области принимает участие член Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова. ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

«Мне выпала большая честь представлять Совет Федерации на экспертной сессии. Это очень ответственная и почетная задача, поскольку проект «Женщина-лидер» является, на мой взгляд, абсолютно беспрецедентным», — отметила сенатор.

Она напомнила, что идейным вдохновителем этой программы, столь важной и нужной для всех женщин России, стала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

По словам Ольги Епифановой, главным достоинством представленных на обсуждение проектов является их социальная значимость. «Развитие семейного предпринимательства, благотворительности, помощь пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным семьям — всё это сейчас востребовано обществом. Важно и то, что проекты решают конкретные проблемы современными способами, с использованием инновационных технологий. Это делает их доступными для миллионов людей», — сказала сенатор.

На экспертной сессии, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, были даны рекомендации по дальнейшему развитию представленных разработок.

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