Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Росатом#МОКБ Марс#Арктика-М#Космодромы#Байконур01.03.2021 16:00

При участии МОКБ «Марс» запущен первый метеоспутник серии «Арктика-М»

В воскресенье, 28 февраля года, в 12:14 мск выведен на высокоэллиптическую орбиту первый гидрометеорологический спутник серии «Арктика-М» с бортовым комплексом управления — разработки Московского опытно-конструкторского бюро «Марс» (входит в ядерный оружейный комплекс Госкорпорации «Росатом»).

В ближайшие семь лет бортовой комплекс управления МОКБ «Марс» должен обеспечить работу космического аппарата «Арктика-М», предназначенного для проведения съемки арктического региона Земли. После выведения на орбиту последующего, второго, аппарата серии «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности в Арктической зоне. Это позволит повысить точность краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

МОКБ «Марс» обладает мощностями для выполнения полного цикла проектирования и производства БКУ. На предприятии организовано изготовление бортовой аппаратуры, в том числе бортовых вычислителей, блоков автоматики, датчиков космического назначения, а также проводятся работы по созданию бортового программного обеспечения БКУ, реализующего задачи управления полетом космических аппаратов и работу их бортовых систем.

В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают еще два спутника гидрометеорологического назначения, оснащенные системой управления МОКБ «Марс», — геостационарные спутники серии «Электро-Л» № 2 и 3. МОКБ «Марс» разрабатывает и изготавливает БКУ для спутников «Электро-Л» № 4 и 5.

***

ФГУП МОКБ «Марс» образовано в июне 1955 года. В декабре 2017 года указом Президента РФ МОКБ «Марс» было переведено из Госкорпорации «Роскосмос» в состав Госкорпорации «Росатом». Основным видом деятельности предприятия является разработка и производство бортовых систем и комплексов управления (СУ, БКУ), а также отдельных приборов, электронных блоков и контрольно-поверочной аппаратуры (КПА) для изделий ракетно-космической техники и атмосферных беспилотных аппаратов.

МОКБ «Марс» является уникальным разработчиком систем управления, одновременно реализующим проекты как для космических, так и для атмосферных летательных аппаратов. В обеспечение диверсификации производства с 2019 года на предприятии ведутся работы по созданию роботизированных комплексов для установок лучевой терапии.

MIL OSI