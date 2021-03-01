Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РК-Цифра#Главное#РКС#Терра Тех#МФТИ#Константин Шадрин#Милана Элердова01.03.2021 12:00

Роскосмос и МФТИ ищут таланты в сфере нейросетевых технологий

Госкорпорации «Роскосмос» и IT-интегратор по цифровизации «РК-Цифра» принимают участие в организации конкурса по созданию алгоритмов автоматического поиска изменений состояния земной поверхности на снимках с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с использованием технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Конкурс проводится Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Московским физико-техническим институтом с 1 марта по 25 апреля 2021 года в рамках третьего Всероссийского фестиваля по искусственному интеллекту и программированию «RuCode Festival». Мероприятие призвано привлечь внимание широкой аудитории к передовым космическим и информационным технологиям и решению задач с применением алгоритмов искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин: «Эффективное решение задач наблюдения за состоянием окружающей среды и экологии, контроль использования природных ресурсов и управление территориями без использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса не представляется возможным. Вместе с тем нам просто необходимо идти в ногу со временем, разрабатывать и внедрять новые способы работы с имеющимся массивом космических данных. И, конечно, умение работать с большими данными, наличие собственной экспертизы в области применения технологий искусственного интеллекта, в частности нейросетей, является неотъемлемой составляющей наших преимуществ перед конкурентами. Сегодня мы вместе с МФТИ проводим конкурс, чтобы найти талантливых начинающих или уже состоявшихся специалистов, в целях поиска неординарных и возможно более оптимальных решений в области работы с данными космической съемки».

Ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Николай Кудрявцев: «МФТИ успешно реализует различные проекты, в том числе прикладные в сфере научно-инновационной деятельности уже много лет. Сегодня IT-технологии стали основой практически любой отрасли — именно они дают нам шанс комплексно обработать огромный массив накопленной информации, в том числе данных космической съемки, накопленных за несколько десятилетий. Совместно с ТЕРРА ТЕХ мы ведем поиск и подготовку молодых специалистов для научно-исследовательской и инженерной деятельности — кадров для реализации важных для страны проектов с вовлечением передовых ИТ-технологий».

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Как оператор услуг ДЗЗ и геосервисов нам в ТЕРРА ТЕХ приходится постоянно работать с петабайтами данных космической съемки. Делать это без автоматизации и цифровизации процессов обработки затруднительно. Геоинформатика сегодня нуждается в новых технологиях, а работодатели в квалифицированных кадрах, в первую очередь, специалистах по нейросетям. Мы с нетерпением ждем работы участников конкурса, поскольку сами активно разрабатываем решения с использованием технологий искусственного интеллекта и видим в этом значительный потенциал для развития рынка ДЗЗ и отрасли в целом».

Директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев: «Участие в таких конкурсах каждому независимо от опыта дает именно то, что нужно: новички знакомятся с азами программирования, а состоявшиеся специалисты решают прикладную задачу для крупной компании. На этот раз перед участниками мероприятия поставлена сложная практическая задача по автоматической обработке огромного массива данных, полученных с космического аппарата. Это лишний раз доказывает, что IT-специалист может найти сферу приложения своих знаний и навыков практически в любой отрасли».

В конкурсе могут принять участие все желающие. Начинающие специалисты познакомятся со спецификой работы с космическими данными и алгоритмами искусственного интеллекта, а для экспертов, уже достигших результатов на этом направлении, участие в конкурсе станет возможностью испытать себя, свой уровень подготовки, свои знания. Лучшие решения будут отмечены ценными призами.

Зарегистрироваться, а также ознакомиться с полными правилами и условиями участия можно по ссылке.

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