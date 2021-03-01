Т. Гигель: Посредством рисунка мы дали возможность детям показать свои идеи по сохранению природы родного края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание программного комитета, где были подведены итоги Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы».

Председатель организационного комитета Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы», член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела заседание программного комитета, на котором были подведены итоги Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!».

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Конкурс проводился в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы».

Татьяна Гигель отметила, что этот конкурс проводился с участием дошкольных образовательных организаций и школ российских регионов. Мероприятие направлено на формирование у детей системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру. «Подобные конкурсы способствуют дальнейшему развитию у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережному отношению к ней, осознанию ребенком необходимости сохранения природы родного края, дальнейшему развитию экологического образования и экологической культуры в субъектах Российской Федерации», — сказала сенатор.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов сообщил, что в конкурсе приняли участие дошкольные образовательные организации и школы 76 субъектов Российской Федерации.

Член Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета проектов Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области отметил, что присланные на конкурс рисунки показывают желание детей не только показать ту или иную экологическую проблему, но и найти ее решение. «Ребята не только изобразили сказочных героев Эколят, как друзей и защитников природы, но и их хорошие, добрые и правильные поступки по охране и заботе о природе».

Татьяна Гигель считает, что Дипломы победителям, призерам и лауреатам конкурса будут вручены главами субъектов Российской Федерации.

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