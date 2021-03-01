Центр спортивной подготовки студенческих сборных команд создадут в Красноярске на базе объектов Всемирной универсиады

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Красноярске. Министр посетил многофункциональные спортивные комплексы «Сопка» и «Радуга», которые в 2019 году принимали соревнования Всемирной зимней универсиады, а в будущем станут Центром спортивной подготовки студенческих сборных команд.

Олег Матыцин вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом и заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальей Бочаровой осмотрели залы для тренировок и технические помещения, пообщались со спортсменами и тренерами. Отдельное внимание было уделено Региональному центру спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в комплексе «Радуга» и Центру восстановительной медицины ФМБА России в комплексе «Сопка», где есть всё необходимое современное оборудование для реабилитации спортсменов после травм, заболеваний суставов и дыхательных путей.

Далее Олег Матыцин провёл рабочее совещание по передаче объектов «Сопка» и «Радуга» в безвозмездное пользование Сибирскому федеральному университету. Соответствующий протокол о порядке передачи объектов был подписан Министерством спорта Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Правительством Красноярского края. На базе «Сопки» и «Радуги» в рамках реализации поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко по вопросу эффективного использования многофункциональных красноярских кластеров будет создан Центр спортивной подготовки студенческих сборных команд.

«Роль Сибирского федерального университета в организации Универсиады трудно переоценить – и по вовлечённости волонтёров, и по участию в организации Деревни Универсиады, и по подготовке кадров, – отметил Олег Матыцин. – Поэтому решение о передаче объектов университету является логичным. Сибирский федеральный университет получит современную инфраструктуру, которая поможет развитию вуза. Мы рассчитываем, что это будет пилотный проект по созданию центров подготовки студенческих сборных команд. Мы видим хорошие перспективы, и, надеюсь, другие вузы последуют примеру Сибирского федерального университета. Этот проект должен стать максимально широкой и мощной платформой для развития массового студенческого спорта».

«Спорт – норма жизни. Одним из критериев этой нормы является современная инфраструктура, и в Красноярском крае в данном отношении созданы все условия. Здесь построены суперсовременные спортивные объекты, это наследие Универсиады 2019 года», – подчеркнул Министр.

«Во время визита в Красноярск главы государства Владимира Владимировича Путина было принято решение о том, что после окончания Универсиады часть спортивных объектов, в частности «Радуга» и «Сопка», должны перейти в федеральную собственность, – напомнил Александр Усс. – С того момента прошло два года. За это время были решены все организационные процедуры. Планируем, что в течение этого года объекты перейдут в собственность СФУ. При этом и «Сопка», и «Радуга» будут, как и прежде, доступны для жителей Красноярска, для сибиряков, для участников и зрителей многочисленных спортивных соревнований российского и международного уровней. За два года отработана соответствующая практика, и мы намерены её продолжать».

«Сопка» – единственное место в России, где на одном склоне удалось спроектировать, построить и запустить трассы для всех дисциплин фристайла и сноуборда. Нахождение в городской черте Красноярска ставит «Сопку» в ряд самых доступных объектов такого уровня – как для проведения соревнований, так и для удобства зрителей и посетителей спортивного сооружения.

В 2019-2021 годах в «Сопке» состоялось более 75 спортивных и культурных мероприятий, в том числе соревнования Всемирной зимней универсиады, чемпионаты и первенства России по фристайлу и сноуборду, этапы Кубка мира по фристайлу. 15-28 марта на базе кластера «Сопка» пройдёт Первенство мира по фристайлу и сноуборду. В соревнованиях примут участие 1100 спортсменов из 23 стран.

Многофункциональный кластер «Радуга» состоит из спортивного комплекса, спортивно-тренерского блока «Лыжный», а также старт-комплекса с лыжным стадионом и лыжероллерными трассами с системой освещения и снегообразования вместимостью 3000 зрителей. В спортивный комплекс входят блок спортивных залов, универсальный зал с разметкой для мини-футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса и бадминтона, бассейн, скалодром, тренажёрный зал, медицинский и научно-исследовательский блоки и лыжная база на 500 мест.

В 2019-2020 годах на кластере «Радуга» проведено более 50 официальных спортивных и культурных мероприятий, в том числе соревнования Всемирной зимней Универсиады, чемпионат России по скалолазанию, Всероссийские зимние универсиады и Спартакиада учащихся России.

Пресс-служба Минспорта России

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