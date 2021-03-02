А. Майоров: Агропромышленный комплекс играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии Дагестана

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации профильный Комитет рассмотрел вопросы развития агропромышленного комплекса региона.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел расширенное заседание Комитета на тему «О некоторых проблемах развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан и повышения эффективности природопользования в северной зоне Республики (в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации)».

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По словам главы Комитета СФ, агропромышленный комплекс играет важнейшую роль в жизни Дагестана, и в силу наличия значительных трудовых ресурсов, географического расположения и развитой транспортной инфраструктурой имеет огромный потенциал, в том числе и для дальнейшего наращивания участия в решении проблемы продовольственной безопасности страны. Вместе с тем, есть ряд проблем, которые требуют решения для большей эффективности АПК, подчеркнул Алексей Майоров.

С основным докладом выступил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, Дагестан – аграрная Республика и развитие сельского хозяйства в значительной мере определяет уклад жизни более половины населения (около 55 проц.), проживающего в сельской местности. В сельском хозяйстве региона производится 20,8 проц. валового регионального продукта, занято около 30 проц. экономически активного населения. Поэтому, если нет стабильного развития в аграрном секторе, то не будет и поступательного развития экономики Республики в целом, подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Сергей Митин

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Валерий Гаевский

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Людмила Талабаева

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Вадим Николаев

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Татьяна Гигель

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Геннадий Емельянов и Алексей Кондратенко

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Геннадий Орденов

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Олег Алексеев

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Игорь Зубарев

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Владимир Лебедев

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Елена Зленко

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в СФ

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Он отметил, что без гарантированного водообеспечения не может быть высоких урожаев, так как АПК в регионе развивается в сложных природно-климатических условиях. 75 проц. пашни размещено в острозасушливых условиях, 16 проц. – на необеспеченной осадками богаре и лишь 9 проц. – в сравнительно благоприятных по естественному увлажнению условиях. При этом Дагестан обладает богатыми водными ресурсами с удобными условиями подачи воды из русел на поверхность земли, поэтому здесь традиционно сложилось орошаемое земледелие.

Кроме этого традиционными, социально значимыми и бюджетообразующими отраслями для экономики Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал виноградарство и виноделие. Для развития этих направлений он считает целесообразным в рамках исполнения Федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» предусмотреть в государственной программе РФ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия мероприятия господдержки в виде субсидирования части понесенных затрат на приобретение и обновление основных средств и оборудования, используемого для производства виноградо-винодельческой продукции и на строительство виноградохранилищ с регулируемой газовой средой.

Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал немаловажным для Республики и развитие рыбного хозяйства. Одно из основных условий его развития — обеспечение воспроизводства рыбных запасов в Каспийском море.

По итогам обсуждения Комитет СФ принял решение и рекомендовал Министерству сельского хозяйства РФ проработать ряд вопросов важных для региона.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа представила к рассмотрению Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сенатор обратила внимание, что документ вводит правовые нормы, определяющие порядок предоставления гражданам и юридическим лицам информации о состоянии окружающей среды (экологической информации). В этих целях указанный Федеральный закон дополняется новым понятием «информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)» и новой статьей 43 «Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)», устанавливающей, что экологическая информация является общедоступной, к которой не может быть ограничен доступ, за исключением той информации, которая отнесена законодательством РФ к государственной тайне.

Кроме этого законом определяется порядок предоставления информации о состоянии окружающей среды федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. «Экологическая информация содержит в себе, в том числе сведения о состоянии и загрязнении окружающей среды (включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв), о радиационной обстановке, об уровне выбросов и сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду».

Сенатор подчеркнула, что новый закон будет способствовать обеспечению конституционного права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 80 и 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации» представил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области

Сенатор пояснил, что проект этого Федерального закона был внесен Правительством РФ во исполнение Постановления Конституционного Суда России, которым статья 981 Лесного кодекса РФ была признана не соответствующей Конституции страны. В частности, предусмотренное ею включение информации в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений приводило к бессрочному ограничению их прав в сфере хозяйственного лесопользования.

По словам Владимира Лебедева, закон устанавливает обязанность федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение этого реестра, исключать из него информацию о недобросовестных арендаторах и покупателях лесных насаждений по истечении двух лет с даты включения в него или по решению суда. «В связи с этим предусматривается, что информация, содержащаяся в реестре более двух лет на день вступления в силу Федерального закона, подлежит исключению из указанного реестра». Таким образом, будет устранено условие, которое приводило к бессрочному ограничению прав в сфере хозяйственного лесопользования, подчеркнул парламентарий.

Комитет СФ рекомендовал Совету Федерации одобрить эти федеральные законы.

В расширенном заседании Комитета СФ приняли участие официальный представитель Правительства РФ, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, официальный представитель Правительства РФ, заместителю Министра природных ресурсов и экологии РФ — Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, заместитель Руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, врио министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Рахман Гамидов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Баттал Батталов, представители министерств и ведомств.

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