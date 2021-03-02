В. Васильев провел «круглый стол», посвященный ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Source: Russia – Council of the Federation

На особом контроле находится система управления качеством выполняемых работ, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол», посвященный обсуждению хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Смотрите также

В дискуссии приняли участие представители Министерства транспорта РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федерального дорожного агентства, Счетной палаты РФ, органов государственной власти субъектов РФ, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», экспертного сообщества.

Участники заседания обсудили промежуточные итоги и проблемы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также вопросы корректировки паспорта проекта в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Валерий Васильев отметил, что в рамках Национального проекта в нормативное состояние приводятся дороги, наиболее востребованные у жителей страны. «Как показывают опросы общественного мнения, россияне заметили улучшение качества дорог в столицах субъектов».

Сенатор указал, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожники не сбавили темпы и даже перевыполнили план. В прошлом году в большинстве регионов уже заключены контракты на дорожные работы в 2021 году, то есть дорожники смогут приступить к работам, как только позволят погодные условия.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

1 из 9

Иван Абрамов

2 из 9

Валерий Васильев

3 из 9

Сергей Калашник

4 из 9

Владимир Городецкий

5 из 9

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

6 из 9

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

7 из 9

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

8 из 9

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

9 из 9

По его словам, на особом контроле находится система управления качеством выполняемых работ. Используются как стационарные, так и передвижные лаборатории для осуществления контроля качества выполнения работ и материалов. В целях обеспечения сохранности дорог регионального и межмуниципального значения устанавливаются пункты весогабаритного контроля, в том числе за счет средств национального проекта.

«Фуры, следующие с превышением осевых нагрузок, наносят существенный урон дорогам. Необходимо наделить регионы полномочиями по административному воздействию на нарушителей в этой сфере с помощью системы фото-видеофиксации», — сказал парламентарий.

Валерий Васильев затронул тему аудита безопасности дорожного движения. «Достаточно ли имеющейся нормативно базы для его проведения? В 2017 году Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который вводит данный термин в закон «О безопасности дорожного движения». Одновременно владельцам дорог предоставляется право устанавливать и использовать фото-видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Но законопроект так и «завис» в Государственной Думе», — сказал сенатор.

По его словам, в крупных городах с населением свыше 300 тысяч человек ведутся работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые позволяют автоматизировать процесс управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. «Необходимо создать единые для регионов правила игры в этой сфере и план действий, чтобы потом субъектовые системы могли взаимодействовать друг с другом и вливаться в единое цифровое пространство. Минтранс России разрабатывает план национальной сети ИТС, но с этим нужно поспешить».

Валерий Васильев указал, что приоритетным является создание эффективных механизмов управления и контроля за ходом реализации Национального проекта и расходованием бюджетных средств. С этой целью ведется работа по внедрению общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней. В этой системе будет содержаться информация обо всех автомобильных дорогах, в том числе дорогах регионального и межмуниципального значения, о работах, которые ведутся, о контрактах и планах–графиках закупок. Правительственной комиссией по законопроектной деятельности одобрены законопроекты, которые создают законодательную базу для внедрения данной системы.

Кроме этого регионы ежемесячно с помощью информационной системы «электронный бюджет» направляют отчеты на федеральный уровень.

«Одним из инструментов, направленных на эффективное расходование бюджетных средств, является более активное применение контрактов жизненного цикла. И многие регионы готовы заключать соответствующие соглашения. Однако они отмечают отсутствие показателя «Доля контрактов жизненного цикла по отношению к дорогам регионального (межмуниципального) значения» в федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», — сказал сенатор.

Валерий Васильев сообщил, что субъекты Федерации просят актуализировать методические рекомендации по расчёту показателей «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» и «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», а также отмечают отсутствие методических рекомендаций по расчёту показателя «Доля отечественного оборудования в общем объеме закупок».

По его мнению, все еще остаются риски недостижения показателей национального проекта из‑за роста стоимости работ и строительных материалов, а также недостаток реальных законных рычагов влияния на подрядчиков. «Как результат мы имеет снижение качества строительства и ремонта из‑за нарушения технологий. В последнее время участились случаи выполнения работ недобросовестными организациями. Регионы предлагают при проведении конкурентных процедур учитывать опыт исполнения государственных либо муниципальных контрактов, заключенных на территории Российской Федерации».

По результатам «круглого стола» будет утверждён итоговый документ, в который войдут прозвучавшие предложения и рекомендации.

MIL OSI