В Красноярске официально открылась III Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 марта, в красноярском Дворце спорта им. И. Ярыгина состоялась торжественная церемония открытия III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов. Участников и гостей мероприятия поприветствовал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Сегодня очень символичный день для Красноярского края и всей России – 2 марта 2019 года здесь в Красноярске была открыта Всемирная зимняя универсиада. Весьма символично, что спустя два года в этот же день мы открываем наш праздник – зимнюю Спартакиаду, – отметил Министр. – Я очень благодарен организаторам, Паралимпийскому и Сурдлимпийскому комитетам России, Правительству Красноярского края, тренерам и представителям всех регионов России, принимающим участие в соревнованиях. Спорт – это мир безграничных возможностей. И вы, уважаемые друзья, каждым днём своей жизни демонстрируете пример преодоления, любви к жизни, доверия, веры в себя. Мы очень признательны вам за ваш труд. Вы вдохновляете людей трудиться, верить в победу и ценить жизнь».

Олег Матыцин подчеркнул, что Минспорт России с большим вниманием относится к адаптивному спорту. «Дети и тренеры, участвующие в Спартакиаде, дают нам уверенность в завтрашнем дне. Необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы они не ощущали никаких ограничений. Каждый день их жизни – это выход за рамки, за какие-то ограничения, демонстрация того, что человек может сделать всё, если захочет. Наша задача сделать так, чтобы их мечта была реализована», – добавил Министр.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что Спартакиада очень важна для краевой столицы и региона в целом. «Её участники – люди особого склада и силы воли, которые идут вперёд, несмотря ни на что. Я уверен, что тот дух на церемонии открытия станет несущим стержнем для всех спортсменов, и мы станем свидетелями ярких побед и приятного человеческого общения», – сказал Александр Усс.

Церемония открытия Спартакиады прошла в формате мотивационного шоу со спецэффектами и творческими номерами. Зрителям показали видеоролики с участием амбассадоров Спартакиады. Юные спортсмены узнали истории параатлетов, которые сделали себе имя в спорте и добились побед, несмотря на инвалидность. Сами амбассадоры также посетили церемонию и пообщались со спортсменами.

Главный акцент в шоу был сделан на преодолении себя и достижении самых высоких результатов. На победы юных атлетов вдохновлял с экрана народный артист России Константин Хабенский. А танцевальная группа «Юди» рассказала историю Евгения – участника коллектива с инвалидностью.

Свой творческий номер показала Наталья Рыжова – спортсменка на коляске, которая ведёт полноценную и активную жизнь, несмотря на ампутацию ног. Вместе с ней на сцену вышли театр «Этти дети», театр танца «Калипсо» и группа свободного балета Валерия Терёшкина. Затем Наталье была предоставлена почётная миссия поднять флаг Спартакиады вместе с прославленными спортсменами – двукратной сурдлимпийской чемпионкой по тхэквондо Мариной Добровидовой и многократным чемпионом мира по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине лёгкая атлетика Артёмом Муратовым. Также в ходе церемонии состоялся парад команд-участниц из более 30 региона России.

В финальных соревнованиях III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», принимают участие около 600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из более 30 регионов страны. Старты проходят в фанпарке «Бобровый лог», многофункциональном спортивном комплексе «Радуга» и кёрлинг-арене «Красноярск».

В программу Спартакиады включены: спорт лиц с ПОДА (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд-кросс), спорт глухих (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и кёрлинг), спорт слепых (лыжные гонки, горнолыжный спорт), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (лыжные гонки, горнолыжный спорт). Соревнования продлятся до 7 марта.

Фото: Министерство спорта Красноярского края

Пресс-служба Минспорта России

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