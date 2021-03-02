Дмитрий Логинов стал трёхкратным чемпионом мира по сноуборду, София Надыршина и Андрей Соболев – призёры Чемпионата мира

Source: Russia Ministry of Sport

1 марта в первый день Чемпионата мира по сноуборду в Рогле (Словения) были разыграны медали в параллельном слаломе-гиганте.

В мужских соревнованиях россиянин Дмитрий Логинов завоевал «золото», обойдя в финале итальянца Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Дмитрий Логинов стал первым трёхкратным чемпионом мира по сноуборду среди российских спортсменов.

Россиянин Андрей Соболев выиграл «бронзу», обыграв в заезде за третье место южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26).

В женских соревнованиях дебютантка Чемпионата мира россиянка София Надыршина стала обладательницей серебряной медали, уступив в финале 0,12 секунды немке Селине Йорг. Третье место заняла австрийка Юлия Дуймовиц.

Сегодня, 2 марта, на Чемпионате мира определятся сильнейшие в параллельном слаломе.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по сноуборду российские спортсмены выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дмитрия Логинова, Софию Надыршину и Андрея Соболева, тренерский штаб и Федерацию сноуборда России с завоеванием медалей и желает удачи и побед на ближайших стартах!

Фото: Федерация сноуборда России

Пресс-служба Минспорта России

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