Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Набор 201802.03.2021 11:11

На сайте Роскосмоса начинает работу блог о подготовке космонавтов

Весной 2017 года стартовал 17-й набор в отряд космонавтов Роскосмоса, заявки принимались от граждан Российской Федерации не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты данного отбора, после чего кандидаты в космонавты прошли двухлетний курс общекосмической подготовки и успешно сдали Государственный экзамен.

В декабре 2020 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной квалификационной комиссии. Ее решением квалификация космонавта-испытателя была присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребёнкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову.

Спустя всего месяц в России завершился третий открытый набор в отряд космонавтов. Межведомственная комиссия рекомендовала зачислить кандидатами в отряд космонавтов Роскосмоса Сергея Иртуганова, Александра Колябина, Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна. Тогда специалисты Центра подготовки космонавтов получили 2 229 устных и письменных обращений от желающих стать космонавтами. В ближайшее время они начнут общекосмическую подготовку, которая займет два года. В целом четверым новобранцам отводится 4 085 часов на этот курс, из них 499 часов — изучение конструкций, бортовых систем и оборудования, 466 часов — основы космонавтики, 384 часа — самостоятельная подготовка, 335 часов — гуманитарная подготовка, 317 часов — научно-прикладные исследования, 88 часов — работа в невесомости на самолете Ил-76МДК, 520 часов — отпуск. Также кандидатам в космонавты предстоит пройти парашютную (335 часов), летную (206 часов), физическую (246 часов) и другие виды подготовок.

Начиная со 2 марта 2021 года на сайте Госкорпорации «Роскосмос» будет работать блог космонавтов-испытателей набора 2018 года, которые совсем недавно завершили двухлетнюю общекосмическую подготовку. Они в подробностях будут рассказывать, что из себя представляет подготовка космонавтов, с какими испытаниями столкнулись и будут отвечать на интересующие вопросы.

«Здесь мы будем делиться нашими впечатлениями от разных видов подготовки, рассказывать про устройство пилотируемого корабля „Союз-МС“ и Международной космической станции — самого большого техногенного объекта в космосе, описывать структуру нашего ежедневного расписания, про то, как мы готовимся к экзаменам и часто сдаем их, — отмечает Константин Борисов. — Вас также ждут рассказы о занятиях по физподготовке, эмоции и ощущения, которые мы испытываем во время полетов на невесомость, расскажем, насколько сильно хочется пить во время выживания в пустыне и многое-многое другое!»

Цель этого блога — создание прямой канала передачи интересных фактов о профессии космонавта отряда Роскосмоса. Константин Борисов и его коллеги будут рассказывать об учебе, как их работу оценивают специалисты Центра подготовки космонавтов, как поддерживают спортивную форму и т.д. За новыми записями можно будет следить в разделе «Блоги» сайта Госкорпорации «Роскосмос», а также на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.

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