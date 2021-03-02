Н. Журавлев: Программа «ФОТ 3.0» станет одной из ключевых в новом пакете мер поддержки экономики в постковидный период

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации прокомментировал утверждение новой льготной программы.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал утверждение новой льготной программы мер поддержки экономики.

«Правительство активно продолжает оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики. Мы работаем в тесном взаимодействии. Программа «ФОТ 3.0» станет одной из ключевых в новом пакете мер поддержки экономики в постковидный период. Уверен, она покажет свою эффективность и поможет бизнесу восстановиться после потрясений из‑за пандемии», — сказал сенатор.

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«Новая программа льготного кредитования будет иметь такую же идеологию, как и программы «ФОТ 0» и «ФОТ 2.0». Они уже показали свою эффективность. Их можно считать самыми успешными программами по поддержке занятости и экономики в период пандемии», — подчеркнул Николай Журавлев.

По программе «ФОТ 3.0.» предприниматели вновь могут взять по льготным ставкам заём у банков

По его словам, сейчас по программе «ФОТ 3.0.» предприниматели вновь могут взять по льготным ставкам заём у банков. Государство, в свою очередь, компенсирует кредитным организациям разницу с рыночными ставками. Кредит под 3 процента для предпринимателей – очень удачное и выгодное решение.

Также в течение первой половины года представители бизнеса будут освобождены от выплаты основного долга и процентов по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать ежемесячно равными долями. Предприятия получат возможности для роста. В программу допущены не только крупные, а также микро- и малые предприятия. Всего в список «наименее восстановившихся» правительство внесло 11 видов деятельности. Это, в том числе, гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений.

«Утверждение новой льготной программы – важный шаг в поддержке российской экономики. В планах нашей совместной работы с правительством – обсуждение законопроекта о банкротстве, вопросов о защите прав граждан от неквалифицированных инвесторов и многое другое», — сказал сенатор.

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