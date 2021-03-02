Олег Матыцин обсудил развитие физической культуры и спорта с членами Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Красноярск принял участие в заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по физической культуре и спорту.

В мероприятии также участвовали губернатор Красноярского края Александр Усс, руководители отраслевых министерств и олимпийских советов сибирских регионов, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Международного комитета игр «Дети Азии», государственные тренеры сборных команд России по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам, ректоры образовательных учреждений спортивной направленности.

В Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», созданную в октябре 1990 года, входят 14 субъектов Российской Федерации, представляющие три федеральных округа: Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Это Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Участники мероприятия обсудили состояние и перспективы развития спортивной отрасли в Сибирском федеральном округе и спортивной инфраструктуры вузов в регионах, входящих в Ассоциацию.

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин рассказал о проблемах и перспективах развития паралимпийского движения в Сибирском федеральном округе, а также о подготовке спортсменов СФО, претендующих на участие в летних и зимних Паралимпийских играх. Кроме этого, стороны обсудили подготовку к проведению Международных спортивных игр «Дети Азии», которые в 2023 году пройдут в Кузбассе.

«Очень важно, что сегодня мы имеем возможность общения и обмена мнениями на этой площадке, – отметил во время своего выступления Олег Матыцин. – Мы можем обсудить те проблемы, которые у нас существуют. Опыт каждого региона очень важен и для федерального Министерства, и для каждого из участников нашего обсуждения».

Министр напомнил, что заседание проходит 2 марта – в день двухлетия со старта в Красноярске Всемирной зимней универсиады – 2019. «Мы видим, какое наследие оставила Универсиада для Красноярского края, Российской Федерации и международного спортивного и, прежде всего, университетского сообщества, – сказал Олег Матыцин. – Хочу ещё раз выразить признательность всей дружной команде сибиряков за этот проект. Надеюсь, на этом мы не остановимся. Вчера мы обсудили спортивное развитие Сибирского федерального университета и приглашение в Красноярск многих новых спортивных, образовательных и культурных проектов. Уверен, у нас это получится. Если сибиряки ставят перед собой какую-то задачу, есть все основания верить в её осуществление. Я это уже не раз испытал на собственном опыте».

Олег Матыцин также принял участие в гала-концерте, приуроченном к двухлетней годовщине открытия Всемирной зимней универсиады, прошедшем на «Платинум Арене». Мероприятие подготовили воспитанники Центра по ледовым видам спорта Красноярска.

«Универсиада действительно была праздником, и она остаётся в душе и сердце каждого из нас, – подчеркнул Министр. – Благодаря Универсиаде в Красноярске создана современная спортивная инфраструктура, получил дальнейшее развитие Сибирский федеральный университет. Стандарты, которые были здесь заданы Российской Федерацией, продолжают оставаться очень высокими для всего международного спортивного сообщества».

Фото: Управление пресс-службы губернатора и Правительства Красноярского края

Пресс-служба Минспорта России

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