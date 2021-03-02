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#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Центр Хруничева#Алексей Варочко02.03.2021 19:22

Отраслевое соглашение по организациям отрасли на 2021-2023 гг.

Сегодня, 2 марта 2021 года, в Выставочной экспозиции ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, между Госкорпорацией «Роскосмос», ОООР «СР РКП России» и ОО «Профобщемаш России» было подписано отраслевое соглашение, заключенное на федеральном уровне социального партнерства, регулирующее социально-трудовые отношения в организациях ракетно-космической промышленности.

Это второе отраслевое соглашение, заключённое между Госкорпорацией «Роскосмос», ОООР «СР РКП России» и ОО «Профобщемаш России», которое отражает основные аспекты и тенденции развития кадровой политики в отрасли. Отраслевой комиссией по регулированию социально-трудовых отношений были выработаны совместные решения по наиболее важным вопросам трудовой сферы. Основные разделы соглашения посвящены вопросам оплаты труда и занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, работы с молодежью, отраслевой социальной политики. Соглашение является основой для переговоров в организациях при заключении коллективных договоров.

В торжественной церемонии, посвященной подписанию отраслевого соглашения, приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, генеральный директор АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Алексей Варочко, председатель ОО «Профобщемаш России» Станислав Щорба, врио президента ОООР «СР РКП России» Светлана Диркова, представители Госкорпорации «Роскосмос», члены Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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