Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6402.03.2021 10:20

Прошла литературная гостиная «Слово и космос», посвященная Борису Пастернаку

В пятницу, 26 февраля 2021 года, состоялась третья литературная гостиная онлайн-цикла «Слово и космос» с прямым подключением с Международной космической станцией. Тема встречи была посвящена Борису Пастернаку. Гости онлайн-встречи смогли приобщиться к открытию тайн художественного мира стихотворений, во многом определивших развитие литературного процесса ХХ века.

Участником литературного диалога традиционно стал Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения он рассказал о своем отношении к поздней лирике Бориса Пастернака и представил февральский портрет нашей планеты в фотографиях, сделанных с борта Международной станции.

В мероприятии также приняли участие французский филолог-славист, лично знавший Бориса Пастернака, — Жорж Нива, литературовед Эльмира Афанасьева и исследователь русской литературы ХХ века Александр Пашков, доктор филол. наук, литературовед, автор книг и фильмов о Борисе Пастернаке — Наталья Иванова.

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