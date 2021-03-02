Финансовое обеспечение строительства социально значимых объектов в Дагестане рассмотрел Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Комитет Совета Федерации по экономической политике на своем расширенном заседании рассмотрел вопрос о финансовом обеспечении строительства некоторых социально значимых объектов в Республике Дагестан.

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Мероприятие состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона. В нем приняли участие врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов, МеликовСергей АлимовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Руслан Алиев, врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов.

Руслан Алиев рассказал о серьезных проблемах региона – незавершенном строительстве и большой степени изношенности социальных объектов. «Необходимость строительства социальных объектов имеется практически во всех населенных пунктах Республики». Он отметил отсутствие на федеральном уровне нормативного регулирования вопросов незавершенного строительства, физическое и моральное устаревание объектов, сложности со списанием затрат, в том числе в связи с утратой первичных документов.

Руслан Алиев также проинформировал о возобновлении финансирования строительства ряда первоочередных объектов незавершенного строительства с высокой социальной значимостью в рамках соответствующих государственных программ РФ.

Андрей Кутепов

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Игорь Панченко

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Александр Пронюшкин

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Выступление Ширухана Гаджимурадова было посвящено вопросам обеспечения финансирования строительства автомобильной дороги «Северный обход г. Махачкалы», а также необходимости реализации второго этапа реконструкции и развития аэропорта «Уйташ» г. Махачкалы.

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета в соответствии с заявкой Республики Дагестан. Речь идет об обновлении ряда объектов инфраструктуры, медицинских учреждений.

В рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» Правительству РФ предлагается рассмотреть возможность выделения средств на разработку проектной документации и строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Махачкалы».

Сенаторы рекомендовали Правительству РФ проработать вопрос о включении проекта «Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)» в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Органам государственной власти Республики Дагестан предложено представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации этих рекомендаций.

Комитет СФ также рекомендовал палате одобрить изменения в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В обсуждении вопроса участвовал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области вводится упрощенный порядок рассмотрения обращений иностранных инвесторов в связи с совершением ими ряда сделок по видам деятельности, связанным исключительно с выполнением работ по оказанию услуг по водоснабжению, работ с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, на хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Упрощенный порядок предусматривается только в случаях, если указанные виды деятельности не являются основными для данных хозяйствующих субъектов.

Принятый Федеральный закон приведет к совершенствованию порядка осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, которые осуществляют ряд видов деятельности, имеющих стратегическое значение, и при этом указанные виды деятельности не являются основными, отметил сенатор.

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