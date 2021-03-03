Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-63#Президент РФ#Владимир Путин03.03.2021 08:19

А.Иванишину и И.Вагнеру вручены благодарственные письма от Президента РФ

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко вручил благодарственные письма от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина космонавтам Роскосмоса Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Владимир Путин отметил активное участие космонавтов в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ.

Когда шло голосование, оба космонавта находились на борту Международной космической станции в составе 63-й длительной экспедиции, но это не помешало им выразить свою гражданскую позицию. Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты в режиме «онлайн». Напомним, что возможностью голосовать дистанционно на специальном Интернет-портале 2020og.ru могли воспользоваться обладатели постоянной регистрации в Москве.

Иван Вагнер проголосовал по поправкам к Конституции РФ через доверенное лицо — Олега Кононенко, который находился в это время в Центре управления полетами ЦНИИмаш (г. Королев, Московская область). Командир отряда космонавтов зачитал Вагнеру информацию из избирательного бюллетеня и отметил по его просьбе необходимый пункт, после чего бюллетень опустили в переносную урну.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации, проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Экспедиция, участниками которой были Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, завершилась в октябре прошлого года. По истечении реабилитационного периода состоялась церемония чествования космонавтов с вручением благодарственных писем.

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