В. Лебедев: Парламентский контроль за подготовкой правовых актов повысит эффективность реализации стратегических направлений развития лесного комплекса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по контролю за исполнением Постановления СФ о мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области провел заседание рабочей группы по контролю за исполнением Постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства», принятого в ноябре прошлого года.

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В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Елена Шумилова, ШумиловаЕлена Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми руководство Министерства природных ресурсов и экологии России, Рослесхоза, ФТС России, представители Министерства промышленности и торговли РФ, эксперты.

Как отметил Владимир Лебедев, состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам подготовки подзаконных актов, необходимых для «цифровизации» лесного комплекса, создания информационной системы контроля за оборотом древесины, а также по проблемам федерализации лесоустройства, разграничению полномочий в области лесного надзора и лесной охраны, законодательного обеспечения строительства лесных дорог.

Механизмы контроля должны быть абсолютно прозрачными, ясными и понятными всем участникам процесса, не создавать дополнительной нагрузки и необоснованных ограничений лесному бизнесу

Сенатор подчеркнул необходимость учета требований таможенного контроля при создании системы «прослеживаемости древесины» от лесосеки до переработки и вывоза за рубеж. «Нам бы хотелось, чтобы все предложения ФТС России, замечания с мест были учтены. Механизмы контроля должны быть абсолютно прозрачными, ясными и понятными всем участникам процесса, не создавать дополнительной нагрузки и необоснованных ограничений лесному бизнесу», — сказал он.

Татьяна Гигель отметила, что абсолютно все механизмы лесного контроля находятся под строгим общественным контролем. Комитетом СФ организовано обсуждение и мониторинг реализации проводимых Правительством РФ мер с экспертным сообществом в рамках парламентских мероприятиях Совета Федерации, на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Это, безусловно, повысит эффективность проводимой работы, подчеркнула законодатель.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Виктор Новожилов

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Татьяна Гигель

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Владимир Лебедев

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Виктор Новожилов

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Особое внимание участники заседания уделили ключевому направлению совершенствования лесного законодательства — правовому обеспечению выполнения лесоустроительных работ на федеральном уровне, повышению их качества.

Людмила Талабаева сообщила, что, по мнению лесников Приморского края, передача полномочий по осуществлению лесоустройства на федеральный уровень фактически монополизирует отрасль, лишив ее конкуренции. Это может в дальнейшем отрицательно отразится на качестве лесоустроительных материалов. Например, качество выполнения лесоустроительных работ Приморским филиалом ФГУУ «Рослесинфорг» зачастую превосходит качество лесоустроительных работ иных лесоустроительных организаций. «Повысить качество лесоустройства возможно за счет внедрения механизма государственного контроля при приемке работ по таксации лесов. Такой механизм контроля качества позволял бы исключать приемку некачественно лесоустроительной документации и стимулировать предприятия использовать более точные методы таксации. Также необходимо проработать вопросы контроля качества выполненных работ со стороны органов государственной власти», — отметила сенатор.

Участники заседания особо отмечали необходимость на законодательном уровне исключить монополизацию лесоустроительных работ, в этих целях предлагается предусмотреть проведение таких работ за счет средств федерального бюджета ФГБУ «Рослеинфорг», в остальных случаях – сертифицированными коммерческими лесоустроительными организациями. Принято решение о проведении дополнительного мероприятия по этой проблематике.

Ключевым направлением развития отрасли является создание сети лесных дорог. Во исполнение поручения Президента РФ по итогам совещания по декриминализации лесной отрасли, постановления Совета Федерации идет подготовка законопроекта, предусматривающего строительство лесных дорог на условиях государственно-частного партнерства. В целях комплексного урегулирования правоотношений в данной сфере участники совещания обсудили механизмы финансирования строительства, правовой статус создаваемых объектов, предложения по изменению норм земельного и градостроительного законодательства.

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