Source: Russia – Council of the Federation

В честь 500-го пленарного заседания верхней палаты состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки.

Совет Федерации – важнейший институт федерализма, реального представительства регионов, главный инструмент прямого участия субъектов РФ в управлении страной.

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Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открывая 500-е юбилейное заседание верхней палаты парламента. Она передала сенаторам поздравление Президента РФ Владимира Путина.

«В этом зале на протяжении более 25 лет собираются представители всех наших областей, краев, республик, автономных округов, городов федерального значения. Здесь всегда открыто и громко звучит голос субъектов Федерации, поднимаются их реальные проблемы, ведётся непрерывный диалог между федеральным центром и регионами. Это позволяет адресно откликаться на запросы субъектов Федерации, помогать им в продвижении региональных инициатив, а значит – делать жизнь людей лучше», — отметила Валентина Матвиенко.

За время работы Совета Федерации принято немало решений, которые можно назвать стратегическими и даже историческими, сказала глава СФ. «Я горжусь тем, насколько оперативно и чётко наша палата осуществила правовое обеспечение воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мы были активными, деятельными участниками подготовки и принятия поправок в Конституцию, согласно которым Совет Федерации получил новые весомые полномочия, подтверждая свой высокий статус в современной политической системе России. Колоссальная работа была проделана на законотворческом, законодательном поприще».

При этом главным всегда было качество работы, её реальная отдача, подчеркнула Председатель СФ. «Удалось выстроить эффективное взаимодействие с Государственной Думой, с коллегами из Правительства России».

Деятельность палаты стала максимально открытой и прозрачной, сказала глава СФ. «Мы представлены в Интернете, в социальных сетях. Все заседания идут в режиме он-лайн в интернете и на парламентском телеканале».

Валентина Матвиенко поблагодарила всех – нынешних и бывших сенаторов. «Не будет преувеличением сказать, что Совет Федерации – это абсолютный рекордсмен по числу ярких личностей, заслуженных профессионалов, людей, очень много сделавших для своей страны и своих регионов». Глава СФ отметила большой вклад в становление и развитие палаты Председателя СФ первого созыва Владимира Шумейко, почётного Председателя СФ Егора Строева, а также Сергея Миронова.

«Сегодняшний состав Совета Федерации – компетентный, динамичный, слаженный, сочетающий и мудрость, и уникальный опыт, и самые современные, востребованные подходы и решения. Я всегда повторяю, что все мы — единая команда, все мы служим интересам России и наших граждан», — сказала Валентина Матвиенко.

В честь 500-го пленарного заседания Совета Федерации состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой художественной марки.

В церемонии приняли участие Председатель СФ Валентина Матвиенко и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. На церемонии присутствовали генеральный директор «Почты России» Максим Акимов и генеральный директор акционерного общества «Марка» Артем Адибеков.

На марках изображены герб Российской Федерации и зал пленарных заседаний Совета Федерации во время проведения одного из заседаний. Тираж почтовой марки составляет 50 тысяч экземпляров, она уже поступила в почтовое обращение.

В честь 500-го заседания в верхней палате также открыта фотовыставка, посвященная истории создания и наиболее ярким моментам работы Совета Федерации.

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