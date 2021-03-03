В Совете Федерации проходит 500-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Министр культуры РФ Ольга Любимова.

На заседании Совета Федерации будет рассмотрен ряд социально значимых законов. Среди них — поправки в Трудовой кодекс РФ в части предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. В настоящее время такое право имеют работники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет. Документ был внесен Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа.

Парламентарии планируют рассмотреть поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части совершенствования государственной политики в сфере туризма. Документ был внесен Игорем Фоминым в период исполнения им сенаторских полномочий. Данные изменения наделяют органы государственной и муниципальной власти полномочиями по разработке и реализации программ по развитию туризма.

Будут рассмотрены изменения в Лесной кодекс РФ в части устранения пробела в правовом регулировании порядка ведения реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, а также поправки в отдельные законодательные акты РФ, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов предвыборной агитации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях.

Запланирована ратификация Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством РФ и Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

В рамках «правительственного часа» Министр культуры РФ Ольга Любимова выступит с докладом «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект» и ответит на вопросы сенаторов.

«Час субъекта РФ» на заседании Совета Федерации будет посвящен проблемам и перспективам социально-экономического развития Республики Дагестан. На заседании запланировано выступление временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова. МеликовСергей АлимовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан

Нынешнее заседание Совета Федерации станет юбилейным, 500-м по счету. В здании верхней палаты откроется фотовыставка, посвященная истории создания и наиболее ярким моментам работы Совета Федерации.

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