В ходе 500-го заседания СФ сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались, в том числе, вопросы поддержки агропромышленной кооперации, сбережения популяции лососевых, законодательного противодействия треш-стриму.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области рассказал о торжественном мероприятии в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, приуроченном ко Дню поисковика. Организатором мероприятия стало Смоленское региональное отделение «Поискового движения России», которое возглавляет сенатор Нина Куликовских. КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Владимир Кравченко поблагодарил коллегу за деятельность по возвращению и сохранению памяти тех, кто не вернулся с полей ожесточенных сражений.

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Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) поднял тему малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств. По словам сенатора, малые формы хозяйствования остаются важнейшим элементом аграрной отрасли, поэтому необходимо корректировать и совершенствовать законодательство в области кооперации. Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам, Комитету СФ по экономической политике и Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовить рекомендации по поддержке малых форм хозяйствования, созданию условий развития малой кооперации.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края Сергей Безденежных БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края затронул вопрос о сбережении популяции лососевых рыб в регионе. Сенатор высказал ряд предложений по регулированию вылова и восстановлению популяции этого вида рыб.

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Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высказался за упорядочение работы с обращениями граждан к сенаторам. Комитету СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности поручено проработать этот вопрос.

Председатель Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга привлек внимание к спортивным успехам членов Совета Федерации и сотрудников Аппарата СФ. Продемонстрирована видеоподборка о традициях и достижениях «спортивного сената».

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