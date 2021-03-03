О вручении Послом Беларуси П.Взяткиным верительных грамот Президенту Кении

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

03 марта 2021 г.



3 марта 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Кения Павел Взяткин вручил верительные грамоты Президенту Кении Ухуру Кениате.

В ходе беседы после церемонии Посол Беларуси выразил готовность работать на благо развития дружественного и конструктивного диалога между Беларусью и Кенией, основанного на взаимном доверии и уважении.

Подчеркнут приоритет наращивания торгово-экономического сотрудничества двух стран с учетом взаимодополняемости экономик.

П.Взяткин также отметил важность активизации разноформатных контактов на различных уровнях между странами, а также формирования и расширения договорно-правовой базы белорусско-кенийских отношений.

Со стороны Президента Кении подтверждена настроенность на дальнейшее развитие конструктивных отношений между странами, высказано пожелание успешной работы в адрес нового Посла Республики Беларусь.

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