О. Любимова рассказала сенаторам о региональном аспекте в реализации национального проекта «Культура»

Source: Russia – Council of the Federation

Министр культуры РФ выступила на «правительственном часе» в рамках заседания Совета Федерации.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова выступила на «правительственном часе» в рамках заседания СФ. Она представила доклад на тему «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект».

Ольга Любимова отметила, что в минувшем году, который из‑за пандемии был непростым, удалось системно поддержать учреждения культуры.

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Министр сообщила, что в России насчитывается более 90 тыс. учреждений культуры, из которых 80 проц. составляют региональные и муниципальные учреждения. «Подавляющее большинство из них — дома культуры и библиотеки. Помимо них, в стране около пяти тысяч детских школ искусств, свыше трех тысяч музеев, 637 театров, 155 концертных организаций».

Кроме того, сказала Ольга Любимова, в сферу ответственности Министерства входят зоопарки, дельфинарии и океанариумы. В общей сложности, в отрасли культуры работают свыше 700 тыс. человек.

«Сегодня большая часть учреждений культуры, особенно сельских, требует кардинальной модернизации. Но обновление инфраструктуры – не единственная проблема. С внедрением новых технологий расширяются информационные потоки, размывается культурная идентичность. Мы можем потерять связь поколений, традиции и накопленные достижения», — считает Министр.

В этой связи, подчеркнула она, первоочередная задача — создание условий для воспитания гармонично развитой личности и укрепление интереса к культуре.

«Позади два успешных года реализации национального проекта «Культура». И в этом огромная заслуга регионов: губернаторов, их команд, глав муниципалитетов. Благодаря слаженной работе все показатели нацпроекта выполнены, а кассовое освоение по итогам прошлого года составило 99,3 процента», — сообщила Ольга Любимова.

В общей сложности за два года по всей России открыто около тысячи инфраструктурных объектов, более 3 тыс. учреждений получили новое оборудование.

По словам Министра, необходимо наполнять учреждения культуры современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов. «В поиске новых форматов работы нам помог конкурс на лучшую практику деятельности домов культуры. Планируем проводить это мероприятие ежегодно и тиражировать успешный опыт».

Ольга Любимова сообщила, что за время реализации нацпроекта создано более 300 модельных библиотек в 73 регионах. Это современные интеллектуальные центры, где обновляются книжные фонды, есть Интернет, подключены ресурсы Национальной электронной библиотеки, работают тематические секции, мастер-классы.

«Большинство учреждений культуры адаптируют свои пространства, разрабатывают специальные методики, направленные на развитие творческих способностей у людей с ограниченными возможностями», — добавила Министр.

Ольга Любимова затронула вопросы повышения заработной платы работников культуры, подготовки квалифицированных кадров и их направления на работу в селах и малых городах. Этому поможет программа «Земский работник культуры», которая должна функционировать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Министерство уже подготовило проект соответствующего постановления Правительства РФ.

Министр также коснулась вопросов сохранения культурного наследия, реставрации памятников, развития детских школ искусств, поддержки театров, музеев и киноиндустрии.

По окончании выступления Ольга Любимова ответила на ряд вопросов сенаторов.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) затронул тему проведения в будущем году мероприятий в честь 100-летия Республики.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Приморского края Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края отметила необходимость повышения качества и духовного содержания телепродукции, которая должна способствовать воспитанию детей и молодежи.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области коснулся вопроса реставрации Новгородского Кремля.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области отметила важность реализации проекта создания модельных библиотек нового поколения в регионах.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области затронул тему финансирования процесса переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым коснулся вопроса о создании в регионе единого современного музейно-выставочного комплекса.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым сказала о важности реставрации объектов культурного наследия, а также модернизации детских школ искусств.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай поднял вопрос исполнения целевых показателей, предусмотренных нацпроектом «Культура».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл затронул тему сохранения в регионе объектов культурного наследия и развития детских школ искусств.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области отметил необходимость сохранения и поддержания в надлежащем состоянии памятников в регионах.

Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края затронул вопрос реализации федерального проекта «Творческие люди», в рамках которого предусмотрено создание сети кинотеатров «Фонда кино».

В ходе обсуждения состоялись также выступления сенаторов. Первый заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области предложил Совету Федерации взять на контроль реализацию программы «Земский работник культуры», направленной на привлечение специалистов в культурные учреждения сельской местности. Соответствующие протокольные поручения даны Комитету СФ по науке, образованию и культуре, а также Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Андрей Турчак напомнил, что еще год назад поручение о создании такой программы было дано Президентом Российской Федерации. Эта идея пользуется поддержкой и Министерства культуры РФ, и сенаторов, однако ее согласование пока затягивается Министерством финансов, сказал первый вице-спикер СФ.

В ходе обсуждения также выступили заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области Игорь Морозов. МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области

По итогам «правительственного часа» председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила проект постановления Совета Федерации «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект». Документ был принят палатой за основу.

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