О. Мельниченко: Процесс реформирования институтов развития на текущий момент не завершен

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов.

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов, посвященное обсуждению планируемых направлений государственной политики в этой сфере.

Открывая заседания, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области подчеркнул, что процесс реформирования институтов развития, начало которому было положено в конце прошлого года, на текущий момент завершен не до конца.

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По его словам, в рамках проводимой реформы в соответствии с распоряжением Правительства РФ некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» была признана подлежащей ликвидации. Её функционал должен быть распределён между федеральными органами государственной власти и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

«Вместе с тем, не стоит забывать, что в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 года одним из основных направлений пространственного развития обозначено снижение внутрирегиональных социально-экономических различий», — заявил парламентарий. «Достичь этой цели предлагается, в том числе путем выявления дополнительных направлений социально-экономического развития моногородов, а также за счет диверсификации экономики моногородов».

Олег Мельниченко обратил внимание, что задачи подобного уровня требуют принятия новых системных решений, в том числе по разработке нового программного документа. «Он должен быть направлен на продолжение системной государственной поддержки развития моногородов. Этот документ заменит действовавшую ранее приоритетную программу «Комплексное развитие моногородов», — считает сенатор.

При этом глава Комитета СФ отметил, что Министерством экономического развития РФ уже разработан проект подпрограммы «Развитие моногородов».

Руководитель рабочей группы Елена Авдеева напомнила, что действующий перечень моногородов включает 321 муниципальное образование, из которых 97 относятся к моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением.

«Задачи нашей рабочей группы состоят в определении тех проблем, которые мешают поступательному развитию моногородов, возможных механизмов и путей решения этих проблем, в том числе через эффективное нормативно-правовое регулирование и программы поддержки моногородов», — подчеркнула сенатор.

Елена Авдеева АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области сообщила, что в ходе подготовки к заседанию был проведен опрос моногородов и сенаторов-членов рабочей группы.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Елена Авдеева

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Ирек Ялалов

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Дмитрий Кузьмин

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Владимир Городецкий

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Андрей Шевченко

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Олег Мельниченко

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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В ходе опроса получена информация: об оценке изменения положения дел в моногородах за последние пять лет, об основных показателях, характеризующих текущую социально-экономическую ситуацию в них, о показателях, характеризующих перспективы роста моногородов. «Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство моногородов оценивают произошедшие за последние 5 лет перемены с позитивной стороны. В подавляющем большинстве моногородов, в 88 процентов, уровень безработицы ниже среднероссийского показателя», — отметила законодатель.

По словам Елены Авдеевой, результаты анализа показывают, что есть моногорода, имеющие неплохие перспективы роста, риски ухудшения социально-экономической ситуации минимальны, но при этом эти города находятся в так называемой «красной зоне». Это говорит о необходимости проведения работы по анализу текущей ситуации в моногородах и изменению подходов к категорированию и актуализации перечня моногородов.

В соответствии с решением, принятом на предыдущем заседании рабочей группы, обобщенные предложения моногородов, в том числе в части корректировки проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика, предусматривающего дополнение ее соответствующей подпрограммой «Развитие моногородов» были направлены в Министерство экономического развития РФ для проработки.

Исходя из информации Министерства, в настоящее время прорабатываются новые подходы, направленные на обеспечение содействия социально-экономическому развитию моногородов.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области сенаторы Российской Федерации, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, эксперты.

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