Председатель СФ В. Матвиенко приняла участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия выступил Президент России В. Путин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в формате видеоконференцсвязи приняла участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Смотрите также

В ходе мероприятия выступил Президент России Владимир Путин.

«В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, чётко, без сбоев. Имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную, целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере. Вместе с тем граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранительных», — отметил глава государства.

С докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год, определены основные направления работы на 2021 год.

В мероприятии приняли участие руководители и представители законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти.

MIL OSI