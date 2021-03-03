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#НПО автоматики#Семихатовские чтения03.03.2021 16:45

Стартовали «Семихатовские чтения-2021»

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») объявляет старт приема заявок от школьников Свердловской области для участия в VIII Молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения». В этом году соревнование юных разработчиков посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Юные инженеры и конструкторы Свердловской области в возрасте от 12 до 18 лет могут заявить свои проекты в пяти секциях «Семихатовских чтений», две из которых отведены естественным наукам, еще две — инженерным и одна — гуманитарным. Кроме того, в рамках форума пройдет VII областной турнир по робототехнике и 3D-моделированию «Лунные роботы».

Организаторы ждут ваши заявки — в письме необходимо указать тему проекта, выбранную секцию, контакты и отправить эти данные на почту semikhatovskie@yandex.ru (образец заявки можно найти в группе ВКонтакте). До 31 марта нужно предоставить готовые проекты, выполненные в соответствии с требованиями конкурса.

«Первым делом школьникам нужно определиться с темой и направлением проекта, а к концу марта прислать нам заявки и готовые работы для отбора на первом этапе форума. Желательно, чтобы проект носил космическую направленность. Сделать это несложно, поскольку отрасль достаточно большая, и многие разработки могут применяться как на Земле, так и за ее пределами», — отметила координатор форума, инженер НПО автоматики Ирина Корнеева.

Традиционно «Семихатовские чтения» проводятся в преддверии Дня космонавтики, а финал конкурса состоится 22 апреля 2021 года во Дворце молодежи. Все участники получат дипломы и памятные награды, лауреатам соревнований будут вручены денежные призы, а победителей в каждой из секций ждет космический подарок — поездка на космодром, где дети увидят пуск ракеты-носителя.

«Сегодня нашей стране для прорывных результатов и развития отрасли нужны креативные и инициативные специалисты, способные творчески мыслить и отходить от шаблонов. Такие образованные, целеустремленные, активные молодые люди взращиваются и закаляются здесь — на «Семихатовских чтениях», — сказал генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

НПО автоматики приглашает воспитанников школ и лицеев Свердловской области принять участие в «Семихатовских чтениях». Подробную информацию о правилах и сроках проведения конкурса можно узнать в группе ВКонтакте. Организаторами Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» выступают НПО автоматики и МАОУ лицей № 110 имени Л.К. Гришиной при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

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