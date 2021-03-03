Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конкурс#Главное03.03.2021 11:31

Старт конкурса «Моя страна – моя Россия»

В понедельник, 1 марта 2021 года, состоялся старт XVIII сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс будет посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета Ю.А.Гагарина в космос. Организационный комитет конкурса «Моя страна — моя Россия» возглавил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В заседании оргкомитета, которое прошло в Доме ученых НИЦ «Курчатовский институт», приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Госкорпорация «Роскосмос» на заседании оргкомитета была представлена в лице директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрия Шишкина.

В рамках оргкомитета состоялось обсуждение главных нововведений проекта в 2021 году. В обновленном списке появится номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос», посвященная юбилею первого космического полёта Ю.А. Гагарина, а также специальная творческая номинация для самых маленьких участников конкурса «Моя страна — моя Россия». В 2021 году в числе экспертов конкурса будут представители образовательных организаций, практики, представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, государственных органов исполнительной и законодательной властей.

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