Установлена ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения в законодательство направлены на совершенствование правового регулирования общественных отношений, складывающихся в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Одобрены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет об установлении ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

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По словам сенатора, действующее законодательство не предусматривает наложение наказания на нарушителей противопожарного режима не только после выявления нарушения, но и после того, как соответствующие предписания об устранении нарушений предъявлены нарушителям во второй и в третий раз.

«Теперь устанавливается административная ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности в виде наложения административного штрафа. Кроме того, вносится новый вид административного наказания в виде административного приостановления деятельности на срок до тридцати суток», — пояснил сенатор. По его мнению, это более существенное административное воздействие.

«В случае, если в результате неустранения требований о нарушении противопожарной безопасности возникло возгорание с последствиями такого возгорания, устанавливается ответственность в виде повышенного штрафа, либо приостановления деятельности», — сказал Александр Башкин.

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