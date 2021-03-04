Source: Russia Federal Space

#РКС#НИИ ТП#НЦ ОМЗ#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки04.03.2021 12:24

Антарктический центр ДЗЗ подвел итоги второго года эксплуатации

Антарктический региональный центр дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос», созданный Научно-исследовательским институтом точных приборов (НИИ ТП, холдинг «Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») за второй год эксплуатации обеспечил более ста сеансов связи по приему и ретрансляции космической информации. Это позволило повысить эффективность целевого применения космических аппаратов за счет «сброса» данных с каждого витка и их передачи на «большую землю».

Антарктический региональный центр дистанционного зондирования Земли расположен на территории российской антарктической станции «Прогресс» и входит в состав Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли. Центр сдан в эксплуатацию 1 марта 2019 года. Специалисты НИИ ТП совместно с сотрудниками Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС в режиме удаленного доступа осуществляют планирование сеансов связи и прием данных дистанционного зондирования Земли в Антарктиде и их ретрансляцию на комплексы обработки в Москве.

Главный конструктор по направлению НИИ ТП Владимир Ромашкин: «Уникальное географическое положение Антарктического регионального центра позволяет осуществлять сброс данных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли практически на каждом витке, а, следовательно, и производить съемку земной поверхности на каждом витке. Тем самым повышается производительность всей российской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли».

Раз в год в составе сезонной Российской антарктической экспедиции специалисты НИИ ТП проводят комплекс работ по авторскому и техническому надзорам, а также осуществляют техническое обслуживание комплекса. Для передачи данных дистанционного зондирования Земли, получаемых Антарктическим центром, используются уникальные возможности космической системы связи и ретрансляции «Луч-М». Данные в реальном масштабе времени передаются на технические средства Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС — Оператора космических средств ДЗЗ Роскосмоса, расположенного в Москве.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем ГЛОНАСС Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко: «Учитывая уникальное расположение Антарктического регионального центра и положительные результаты его эксплуатации, Госкорпорация „Роскосмос“ запланировала расширить его возможности. Намечено строительство второй антенной системы центра, которая позволит принимать информацию со всех имеющихся космических аппаратов ДЗЗ и перспективной орбитальной группировки, а также оказывать услуги по приему данных ДЗЗ с многочисленных зарубежных космических систем».

Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли состоит из центров, которые расположены на всей территории России — от Калининграда до Хабаровска. Она обеспечивает потребителей данными ДЗЗ, осуществляя прием заявок, планирование съемки, прием и обработку информации с последующим доведением ее до потребителя.

MIL OSI