А. Епишин на приеме граждан в Тверской области обсудил вопросы жилищно-коммунального хозяйства, поддержки ветеранов

Source: Russia – Council of the Federation

Каждое обращение граждан ставится на контроль для отслеживания ситуации в дальнейшем, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе провел онлайн-прием граждан, главной темой которого стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, было рассмотрено обращение жительницы Твери о нарушении норм по вывозу твердых коммунальных отходов. По ее словам, вывоз мусора осуществляется не в полном объеме, место установки контейнеров в порядок не приводится. Как отметил Андрей Епишин, этот вопрос останется на контроле до момента его решения.

Сенатор также рассмотрел обращение Совета ветеранов Тверской швейной фабрики. Обсуждались вопросы деятельности этой общественной организации.

Помимо сферы жилищно-коммунального хозяйства, нередко обращения заявителей касаются социальной поддержки населения, здравоохранения, лекарственного обеспечения

«Приемы граждан в режиме онлайн уже давно стали регулярными. Помимо сферы жилищно-коммунального хозяйства, нередко обращения заявителей касаются социальной поддержки населения, здравоохранения, лекарственного обеспечения. Все поступающие ко мне вопросы тщательно изучаются и решаются по возможности оперативно», — сказал парламентарий по итогам мероприятия.

По словам Андрея Епишина, каждое обращение ставится на контроль для отслеживания ситуации в дальнейшем. «Ни одно из них не остается без ответа».

Помимо личных приемов граждан, в адрес сенатора в постоянном режиме поступают письменные обращения от жителей региона. Так, за последний месяц парламентарий оказал содействие в решении вопросов, связанных с приобретением гражданами лекарственных препаратов, оказанием финансовой помощи одной из школ.

MIL OSI