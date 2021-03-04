А. Чернецкий: Законодательные новации должны предупреждать возможные риски в сфере капитального ремонта многоквартирных домов

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному строительству и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области провел заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Смотрите также

«Цель нашего заседания – обсудить поступившие от членов рабочей группы предложения, выработать механизм решения поставленной проблемы, обменяться мнениями», — отметил сенатор, открывая мероприятие.

Аркадий Чернецкий представил актуальную информацию о некоторых сформировавшихся тенденциях 2020 г. при реализации региональных программ капитального ремонта. «Эта информация позволит нам эффективнее разрабатывать законодательные новации, которые, прежде всего, должны быть направлены на предупреждение возможных рисков в сфере капитального ремонта многоквартирных домов», — подчеркнул он.

Говоря о работе по актуализации региональных программ в 2020 году, сенатор проинформировал, что за период 2020 г. в региональные программы дополнительно включено 9,2 тыс. многоквартирных домов и одновременно исключено 11,3 тыс. домов, которые являются аварийными и не подлежат плановому капитальному ремонту. Таким образом, в настоящее время в региональные программы включено 724 тыс. 200 многоквартирных домов.

При этом Аркадий Чернецкий обратил внимание, что в региональных программах остаются многоквартирные дома, проведение капитального ремонта в которых сопровождается известными рисками. Например, дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70 проц. — это 13 тыс. 600 домов (1,9 проц. от общего количества), дома-объекты культурного наследия – более 9 тыс. домов (1,2 проц.).

Вместе с тем тревожной тенденцией 2020 г. сенатор назвал увеличение количества домов, которые одновременно включены в региональные программы и в реестры аварийного жилищного фонда (рост 47,5 проц. — 728 МКД). Так в 71 регионе программы содержат 2 260 домов, признанных аварийными. Наибольшее количество таких домов – свыше 50 единиц обнаружены в 12 субъектах РФ.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

1 из 7

Аркадий Чернецкий

2 из 7

Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

3 из 7

Вячеслав Наговицын

4 из 7

Дмитрий Кузьмин

5 из 7

Ахмат Салпагаров

6 из 7

Аркадий Чернецкий

7 из 7

«Ситуация с «дублированием» домов в реестрах аварийного фонда и в региональных программах капитального ремонта свидетельствует о низкой эффективности взаимодействия региональных, муниципальных органов власти и региональных операторов», — подчеркнул сенатор.

Далее члены рабочей группы озвучили проблемы и предложения по их разрешению, выработанные сенаторами совместно с региональными органами власти.

Так Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области представил предложения Новосибирской области, направленные на повышение эффективности работы региональных операторов. При этом особое внимание сенатор обратил на рост задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт со стороны федеральных органов государственной власти, объем которой по его региону составляет около 180 миллионов рублей .

Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса предложил внести законодательные изменения, которые позволят проводить срочные работы по капитальному ремонту на основании итогов технического мониторинга дома, усилить ответственность органов местного самоуправления за несвоевременность принятия решений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области поднял проблему изменения способа формирования фонда капитального ремонта, возникающую в настоящее время во многих регионах и связанную с ситуацией, когда при отсутствии денежных средств на специальном счете собственники принимают решение о переходе на счет регионального оператора и претендуют на своевременное проведение капитального ремонта. «В этой ситуации мы должны разработать такие положения, чтобы установить баланс интересов новых участников «котловой» системы и тех собственников, которые терпеливо формируют фонд капитального ремонта и дожидаются сроков его проведения в соответствии с программой», — отметил сенатор.

Участниками заседания рабочей группы были рассмотрены и иные вопросы, в том числе вопрос замены лифтов и лифтового оборудования, необходимости дополнительной финансовой поддержки федерального бюджета на эти цели. Предложения сенаторов были поддержаны иными членами рабочей группы Ольгой Сердюк, Вячеславом Торсуновым, Алексеем Глазачевым.

По итогам обсуждения было принято решение о направлении предложений в Минстрой России для их возможного учета при разработке законодательной инициативы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному строительству и делам Севера Владимир Городецкий, сенаторы Российской Федерации Дмитрий Кузьмин, Сергей Лукин, Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики представители профессионального и экспертного сообщества.

MIL OSI