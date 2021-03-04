А. Шевченко: Развитие сельских территорий невозможно без создания условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы создания условий для обеспечения жильем граждан в контексте комплексного развития сельских территорий.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел «круглый стол» на тему «Создание условий для обеспечения жильем граждан в контексте комплексного развития сельских территорий».

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Открывая заседание, сенатор напомнил, что в послании Федеральному Собранию Президент России поставил задачу особое внимание уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий.

«Развитие сельских территорий сегодня происходит крайне неравномерно. Несмотря на динамичный рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в городах, что ведет к росту миграционного оттока сельского населения и утрате освоенности сельских территорий», — отметил Андрей Шевченко.

Сенатор обратил внимание, что вводимые на фоне распространения коронавирусной инфекции ограничения заставили граждан по‑новому взглянуть на возможность жизни за городом. В рамках совместного опроса акционерного общества «ДОМ.РФ» и ВЦИОМа 39 проц. россиян заявили, что проживание за городом для них более предпочтительный вариант.

Андрей Шевченко напомнил, что с целью комплексного развития сельских территорий, приближения качества жизни сельского населения к городским стандартам утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая рассчитана на период до 2025 г. и охватывает весь спектр вопросов, касающихся жителей села. Это поддержка занятости, развитие жилищного строительства, создание и развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктур, благоустройство сельских территорий.

«Круглый стол» на тему «Создание условий для обеспечения жильем граждан в контексте комплексного развития сельских территорий»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для обеспечения жильем граждан в контексте комплексного развития сельских территорий»

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Виктор Новожилов

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Сергей Белоусов

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Елена Шумилова

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для обеспечения жильем граждан в контексте комплексного развития сельских территорий»

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«Не секрет, что комплексное развитие сельских территорий невозможно без создания условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям», — отметил сенатор.

Парламентарий обратил внимание, что в программу заложены значительные средства для достижения её ключевых показателей, в частности для повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 43,2 проц. Общий объем финансового обеспечения Госпрограммы составляет почти 1,5 трлн рублей, из них объем бюджетных ассигнований федерального бюджета – около 733,5 млрд рублей.

Основные мероприятия Госпрограммы, призванные решать задачи по улучшению жилищных условий сельского населения, сосредоточены в Ведомственном проекте «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств». Этот проект предусматривает: реализацию программы сельской ипотеки по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых, предоставление субсидий регионам для осуществления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях (в том числе многодетным семьям, сотрудникам агропромышленного комплекса, ветеринарии и социальной сферы), строительство жилья по договору найма при обязательном софинансировании со стороны работодателей, предоставление субсидий субъектам Федерации на инженерную подготовку и благоустройство площадок под индивидуальное жилищное строительство.

При этом сенатор подчеркнул, что льготная сельская ипотека является одним из самых востребованных инструментов Госпрограммы. В 2021 г. в федеральном бюджете предусмотрено ее финансирование в размере 4,1 млрд рублей. Кроме того, из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 г. Минсельхозу России выделены 1,16 млрд рублей дополнительно. Средства выдаются на покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома, на покупку квартиры в новостройке, готового индивидуального жилого дома, а также строительство индивидуального дома на уже имеющемся участке.

Андрей Шевченко также считает, что большие перспективы имеет применение этого инструмента в отношении индивидуального жилищного строительства. «На данный момент такое кредитование практически отсутствует. Причинами этого являются наличие высоких кредитных рисков, обусловленных низкой ликвидностью индивидуальных домов как предметов залога».

При этом сенатор уточнил, что при выдаче сельской ипотеки на строительство индивидуального дома требуется заключение договора с подрядной организацией, соответствующей определенным требованиям. Кроме того, строительство жилого дома должно быть закончено в течение двух лет с момента предоставления кредита. Но подрядных организаций, аккредитованных банком для строительства индивидуальных домов на сельских территориях, имеющих положительный опыт и достаточный объем индивидуального жилищного строительства, недостаточно.

В свою очередь, отметил законодатель, индивидуальное жилищное строительство в целом имеет большой потенциал роста и за счет его реализации можно достичь целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда». «Комплексная застройка сельских территорий с применением механизма типового строительства индивидуальных жилых домов может исправить ситуацию», — подчеркнул Андрей Шевченко.

В связи с этим, добавил он, необходимо рассмотреть вопрос о разработке каталога стандартных проектов индивидуальных домов, которые будут строиться как хозяйственным способом, так и индустриальным, но с понятной себестоимостью в любом исполнении. «Это даст возможность банку четко, точно оценить, какова реальная себестоимость ИЖС, какой объем материалов, какого вида, какая технология используется, и ровно на этот объем выдать ипотечный продукт».

Как подчеркнул сенатор, для запуска таких проектов строительства могут потребоваться дополнительные стимулы в форме субсидирования строительства инфраструктуры за счет бюджетных средств и внебюджетных источников, например, с применением механизма инфраструктурных облигаций.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края сенаторы Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, акционерного общества «Дом.РФ», органов власти субъектов Федерации, организаций, занятых в строительстве домокомплектов, и экспертного сообщества.

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