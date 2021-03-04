В. Матвиенко: В мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся телефонный разговор Председателя СФ В. Матвиенко с бывшим Президентом Финляндии Т. Халонен.

Состоялся телефонный разговор Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с бывшим Президентом Финляндии Тарьей Халонен по инициативе финской стороны.

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Основной темой беседы стало обсуждение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Валентина Матвиенко проинформировала Тарью Халонен о высокой эффективности и безопасности российской вакцины, ее широком международном признании, а также о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства на территории Финляндии.

В мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов

Тарья Халонен пообещала довести эту информацию до руководства страны и конкретных профильных ведомств.

Председатель СФ подчеркнула, что в мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов, когда речь идет о жизни и здоровье людей.

Собеседники отметили, что необходимо создать условия для справедливого распределения вакцин среди населения разных стран.

Пользуясь случаем, Валентина Матвиенко пригласила Тарью Халонен принять участие в мероприятиях IX Невского международного экологического конгресса и Третьего Евразийского женского форума, которые пройдут в Санкт-Петербурге в этом году.

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