В. Матвиенко: В мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин

Source: Russia – Council of the Federation
Состоялся телефонный разговор Председателя СФ В. Матвиенко с бывшим Президентом Финляндии Т. Халонен.
Состоялся телефонный разговор Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с бывшим Президентом Финляндии Тарьей Халонен по инициативе финской стороны.
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Основной темой беседы стало обсуждение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в мире.
Валентина Матвиенко проинформировала Тарью Халонен о высокой эффективности и безопасности российской вакцины, ее широком международном признании, а также о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства на территории Финляндии.
В мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов
Тарья Халонен пообещала довести эту информацию до руководства страны и конкретных профильных ведомств.
Председатель СФ подчеркнула, что в мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов, когда речь идет о жизни и здоровье людей.
Собеседники отметили, что необходимо создать условия для справедливого распределения вакцин среди населения разных стран.
Пользуясь случаем, Валентина Матвиенко пригласила Тарью Халонен принять участие в мероприятиях IX Невского международного экологического конгресса и Третьего Евразийского женского форума, которые пройдут в Санкт-Петербурге в этом году.