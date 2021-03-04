В. Тимченко принял участие во внеочередном заседании Законодательного Собрания Кировской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в регион сенатор также посетил региональное отделение «Российского военно-исторического общества».

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие во внеочередном пленарном заседании областного Законодательного Собрания.

Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва. По итогам тайного голосования им стал Геннадий Коновалов.

Вячеслав Тимченко в ходе рабочей поездки в регион принял участие во внеочередном пленарном заседании областного Законодательного Собрания

Вячеслав Тимченко поздравил Геннадия Коновалова с избранием на этот пост. «Признание и доверие коллег, уверен, станет для Вас хорошей опорой в дальнейшей работе на благо региона и поможет эффективно вести политический диалог», — отметил сенатор.

На заседании был представлен отчет регионального правительства об итогах реализации в области в 2020 г. национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Цифровая экономика».

Вячеслав Тимченко

В ходе поездки Вячеслав Тимченко также принял участие в общем собрании регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО), членом которой он является.

Участники собрания, в том числе губернатор Кировской области Игорь Васильев, ВасильевИгорь ВладимировичГубернатор Кировской области заместитель председателя правительства региона Роман Береснев, заместитель председателя Законодательного Собрания области Юрий Балыбердин ознакомились с отчетом о деятельности регионального отделения РВИО, докладом об основных направлениях деятельности организации в текущем году, избрали руководящий состав и членов контрольно-ревизионной комиссии общества.

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