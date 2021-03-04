Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» по вопросам развития национальной фармацевтической промышленности.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области в режиме видеоконференции провел «круглый стол» по вопросам развития национальной фармацевтической промышленности.

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В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области сенаторы Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ведущих фармацевтических компаний, отраслевых объединений, эксперты.

Участники мероприятия проанализировали обеспечение субъектов РФ лекарственными препаратами, обсудили вопросы стимулирования локализации фармацевтических производств, поддержки экспорта отечественных лекарственных средств и их маркировки, кадрового обеспечения отрасли.

«2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции показал, что здоровье – это наивысший приоритет государственной политики. Здоровье населения во многом определяет эффективность государственной политики в области охраны здоровья, важным направлением которой является лекарственное обеспечение населения», — сказал Константин Долгов.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ирина Петина

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ирек Ялалов

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Сенатор отметил, что требования к медицинской помощи неуклонно возрастают, совершенствуются клинические рекомендации и протоколы лечения. В настоящее время фармацевтическая промышленность России демонстрирует довольно высокие темпы роста на внутреннем и на внешнем рынках. По данным на конец 2020 года российская фармацевтическая продукция поставлялась в 131 страну мира на сумму свыше 600 миллионов долларов США, прирост к 2019 г. составил 32 процента. Около 40 процентов поставок пришлось на страны ЕАЭС.

По словам парламентария, в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции особым спросом на мировом рынке пользуются отечественные противовирусные препараты, вакцины для профилактики гриппа.

«Реализация мероприятий государственных программ позволила создать доступные аналоги зарубежных препаратов для лечения онкологических, вирусных и других заболеваний. Доля локально произведенных лекарственных препаратов значительно увеличилась, составив в 2019 году более 60 процентов», — сказал он. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Сенатор отметил наличие такого инструмента поддержки производителей лекарственных средств как заключение специальных инвестиционных контрактов. Еще одним немаловажным инструментом поддержки разработки инновационных и дорогостоящих лекарственных препаратов может стать заключение долгосрочных государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд.

Константин Долгов указал на ряд нерешенных проблем в отрасли. В частности, сохраняется зависимость национального рынка от зарубежной продукции, регуляторные барьеры при регистрации и контроле качества лекарственных средств, отсутствует собственное производство некоторых видов лабораторного и промышленного оборудования, необходимых как для производства готовых форм, так и для синтеза фармацевтических субстанций. Есть проблема нехватки кадров.

По словам парламентария, во многом решению этих проблем призвана способствовать разрабатываемая «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

Татьяна Кусайко сообщила, что в соответствии с поручением Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и в связи с многочисленными обращениями граждан относительно проблем, связанных с дефицитом отдельных групп лекарственных препаратов, Комитет СФ по социальной политике осуществляет мониторинг обеспечения граждан необходимыми лекарствами.

По ее словам, Комитет СФ запросил информацию у регионов о проблемах обеспечения граждан лекарственными препаратами, в том числе об их доступности получения через аптечную сеть. «Так, анализ информации, полученной от 74 субъектов РФ, показал, что в связи с введением системы обязательной маркировки лекарственных препаратов более 80 процентов регионов столкнулись с увеличившимися ресурсными затратами и техническими сбоями в работе информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В качестве основной причины снижения количества лекарственных препаратов в оптовых и аптечных организациях регионы называют сбои в работе указанной системы.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и повышенного спроса на некоторые лекарственные препараты, одной из причин дефицита также указывается ограниченность ресурсов фармацевтических компаний по производству продукции в необходимых объемах. При этом 72 процентов субъектов РФ сообщают об отсутствии или ограниченном количестве некоторых групп лекарственных препаратов у поставщиков.

Комитет Совета Федерации по социальной политике в течении 2021 года продолжит проводить мониторинг доступности для граждан лекарственных препаратов, подчеркнула Татьяна Кусайко.

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